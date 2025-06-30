اتفاقية تعاون بين «أبوظبي الرياضي» وبرنامج عضويات «مزايا»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج عضويات «مزايا»، أحد أبرز برامج الامتيازات المخصّصة للمجتمع، الذي يهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية التي تستضيفها أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رياضية عالمية.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعلاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة NG9 القابضة، المشغل الرئيسي لبرنامج عضويات «مزايا»، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والعالمية، التي تحتضنها إمارة أبوظبي، من خلال تقديم خصومات حصرية لحاملي عضوية «مزايا» على جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحية بين سكان الإمارة وزوارها، كما تنص الاتفاقية على منح موظفي مجلس أبوظبي الرياضي عضويات في برنامج «مزايا»، بما يتيح لهم الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من الخصومات الحصرية والعروض الترويجية ضمن مختلف القطاعات داخل الدولة وخارجها.

وبهذه المناسبة، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تعتبر الاتفاقية خطوة استراتيجية في إطار جهود مجلس أبوظبي الرياضي الرامية إلى تعزيز المشاركة والحضور في الفعاليات والأنشطة الرياضية التي ينظمها، والتي أصبحت جزءاً محورياً من أجندة أبوظبي السنوية».

وأضاف: «تعكس الاتفاقية التزامنا بتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة الرياضة كنمط حياة يومي، بما يتماشى مع أهداف عام المجتمع 2025 الذي يركّز على تعزيز الروابط المجتمعية وتمكين الأفراد، ونحن واثقون بأن برنامج عضويات مزايا سيسهم في خلق بيئة محفزة على ممارسة النشاط البدني، وتوفير فرص أكبر للجميع للانخراط في المشهد الرياضي المحلي والعالمي في أبوظبي».

بدوره، أكد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة NG9 القابضة، أن هذه الشراكة تعكس التزام المجموعة بدعم الفعاليات الوطنية، قائلاً: «نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجلس أبوظبي الرياضي، هذه المؤسسة الرائدة التي تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الإمارة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى. ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بتقديم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع عبر مزايا الرياضية التي أطلقها برنامج عضويات «مزايا»، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتحفز الأفراد على التفاعل مع المشهد الرياضي المتنامي في أبوظبي».

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين الترويج المشترك للفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك من خلال قاعدة بيانات برنامج «مزايا»، والتي تضم شريحة واسعة من العملاء والأعضاء، ما يسهم في دعم جهود نشر الوعي بأهمية الرياضة وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تبنّي أسلوب حياة نشط وصحي.

ويُعدّ برنامج عضويات «مزايا» منصة رائدة وفريدة من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، حيث صُمّم ليمنح أعضائه باقة متكاملة من الامتيازات والعروض الحصرية، ويقدّم البرنامج إمكانية الوصول المجاني إلى أكثر من 85 وجهة رياضية وترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى خصومات مميزة وتسهيلات خاصة في قطاعات حيوية مثل الرياضة والصحة والتعليم والسياحة، وفي أبرز متاجر التجزئة، كما يوفّر البرنامج تجارب استثنائية في مجالات السفر والإقامة الفندقية داخل الدولة وحول العالم.