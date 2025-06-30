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الرياضة

الإمارات تشارك في بطولة ويليام جونز الدولية للسلة

الإمارات تشارك في بطولة ويليام جونز الدولية للسلة
30 يونيو 2025 19:00

 
دبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة ويليام جونز الدولية لكرة السلة في نسختها الـ44 عن جدول مباريات البطولة، التي تنطلق في الصين تايبيه خلال الفترة من 12 إلى 20 يوليو المقبل، بمشاركة 9 فرق، من بينها منتخب الإمارات.
وتُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات، ويشارك في هذه النسخة منتخبات الإمارات وقطر والبحرين وأستراليا وماليزيا واليابان، إلى جانب فريق «سترونج تيم» الفلبيني، ومنتخب الصين تايبيه بفريقين «أ» و«ب».
ويستهل منتخب الإمارات مشواره في البطولة بمواجهة نظيره القطري يوم 12 يوليو المقبل.

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