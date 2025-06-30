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الرياضة

«العقد المرفوض» يُعيد راشفورد إلى مانشستر يونايتد!

«العقد المرفوض» يُعيد راشفورد إلى مانشستر يونايتد!
30 يونيو 2025 22:40

 
لندن (د ب أ)

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عاد ماركوس راشفورد إلى مانشستر يونايتد، وذلك بعدما قرر أستون فيلا عدم التعاقد معه بشكل دائم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً سجل أربعة أهداف في 17 مباراة خلال تواجده مع أستون فيلا على سبيل الإعارة، لكن النادي قرر عدم تفعيل بند الشراء الدائم مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (8. 54 مليون دولار) الأمر الذي يعني عودته إلى ملعب «أولد ترافورد».
وسيغادر راشفورد فريق أستون فيلا إلى جانب الإسباني ماركو أسينسيو والفرنسي أكسل ديساسي، الذي انضما على سبيل الإعارة ليقودا الفريق للتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع بلوغ منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وفشل راشفورد في الحفاظ على مكانه في تشكيل مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، لكنه ينتظر ما يخبئه المستقبل، حيث ذكرت التقارير أنه يستعد للانتقال إلى برشلونة الإسباني.
وسجل أسينسيو أهدافا حاسمة لأستون فيلا على المستويين المحلي والأوروبي ومنها ثلاثة أهداف في مباراتي الذهاب والإياب مع كلوب بروج البلجيكي في دوري الأبطال، لكن الفريق الإنجليزي أعلن عودته لفريقه الأصلي باريس سان جيرمان، فيما شارك ديساسي في عشر مباريات منذ انتقاله معاراً من تشيلسي.

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
برشلونة
ماركوس راشفورد
أستون فيلا
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