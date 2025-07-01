مدرب مونتيري يهدد لاعبيه بـ «عقاب الدكة»!

أتلانتا (أ ف ب)



طالب الإسباني دومينيك تورنت مدرب مونتيري المكسيكي لاعبيه بالدفاع بجدية، ليكون لدى الفريق فرصة في التغلب على بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء، في ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم.

واعتبر تورنت أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي الذي ودّع من الدور عينه بعد خسارة فادحة أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي 0-4 الأحد، هو اللاعب الوحيد في العالم الذي يمكنه أن يتفادى التراجع للدفاع.

وكان مونتيري حقق تعادلاً مثيراً أمام إنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل دوري أبطال أوروبا 1-1 في دور المجموعات، لكن من أجل التأهل إلى ربع النهائي، يجب عليه تحقيق أول فوز في تاريخ الأندية المكسيكية على فريق أوروبي في هذه المسابقة.

وقال تورنت في مؤتمر صحفي قبل المباراة في أتلانتا «نحن بحاجة إلى أن نتكاتف كفريق، وأقصد بذلك الدفاع، يجب أن يدافع الجميع، من لا يدافع سيجلس على دكة البدلاء، ومن لا يلتزم بالقواعد يضر الفريق».

وأضاف «لعبنا بشكل ممتاز أمام إنتر ميلان، قاتلنا على كل كرة، عانينا وصمدنا، كما دافع لاعبونا الموهوبون الذين لا يدافعون كثيراً، بشكل جيد».

وتابع «هناك لاعب أو اثنان فقط بإمكانهم قلب الموازين، أحدهم هو ليونيل ميسي، أفضل لاعب في التاريخ، كان الوحيد القادر على تغيير مسار المباراة دون الحاجة إلى زملائه أو الدفاع».

وأردف ابن الـ62 عاماً «كان مذهلا لدرجة أنه يستطيع ترجيح الكفة بمفرده، لكن باقي لاعبي العالم يجب عليهم التراجع والدفاع، وإلا فلن يتمكنوا من المنافسة بندية أمام هذه الفرق».

وأشار تورنت إلى أن الفجوة في الجودة بين الفرق الأوروبية وباقي العالم أصبحت أصغر، لكنها ما تزال قائمة، رغم أنها لا تمنع من حدوث مفاجآت.

قال «أمام أفضل الفرق الأوروبية هناك فجوة واضحة، هذه هي الحقيقة»، مضيفاً «لدينا خطة (أ)، خطة (ب) وخطة (ج)، وهذا ما يحتاجه أي مدرب، لأن هناك أشياء كثيرة قد تحدث خلال المباراة».

ويضم الفريق المكسيكي في صفوفه المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، الفائز بعدة ألقاب مع ريال مدريد، والذي يحمل شارة القيادة وينظم الخط الخلفي.

بينما يقود الهجوم الجناح السابق لإشبيلية الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، ومواطنه جيرمان بيرترامي الذي سجل هدفين أمام أوراوا يرد دايموندز الياباني في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، ما أسهم في تأهل الفريق كوصيف للمجموعة وإقصاء ريفر بلايت الأرجنتيني.