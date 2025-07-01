الفيفا: لماذا كتب الهلال التاريخ أمام مانشستر سيتي؟



واشنطن (د ب أ)



أصبح فريق الهلال السعودي لكرة القدم أول فريق عربي في تاريخ كأس العالم للأندية بنظاميها القديم، الذي كان يقام بمشاركة 7 أندية، والحديث أيضاً، يتمكن من تحقيق الفوز على أحد الفرق الأوروبية.

وتمكن الهلال من تحقيق مفاجأة كبرى بإقصاء فريق مانشستر سيتي من دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أميركا، بعدما تغلب عليه 4 - 3 بعد الوقت الإضافي، والتأهل لدور الثمانية.

وضرب الهلال، الممثل العربي الوحيد في الأدوار الإقصائية للبطولة، موعداً في دور الثمانية مع فلوميننسي البرازيلي، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 2 - صفر على الإنتر الإيطالي في دور الـ16 أيضاً.

وكانت مواجهة مانشستر سيتي هي الخامسة في سجل مواجهات الهلال الرسمية أمام الأندية الأوروبية، وسبق للفريق السعودي تسجيل حضور طيب في مواجهاته السابقة، وكانت تجاربه مع القارة العجوز مؤشراً على تطوره القاري والدولي.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن المواجهات الرسمية للهلال ضد الأندية الأوروبية بدأت عندما واجه تشيلسي الإنجليزي في قبل نهائي كأس القارات للأندية 2021 والتي أقيمت في فبراير 2022 بمدينة أبوظبي.

وخسر الهلال تلك المباراة بهدف نظيف أحرزه روميلو لوكاكو في الدقيقة 32، ورغم المحاولات الهلالية في الشوط الثاني، استمرت النتيجة ثابتة حتى صافرة النهاية. أظهر الهلال خلال تلك المواجهة مستوى تنظيمياً عالياً وأداءً دفاعياً صلباً، وكان قريباً من التعادل في أكثر من فرصة، إلا أن الحظ لم يكن حليفه.

وجاءت ثاني المواجهات في نهائي كأس القارات للأندية 2022 حين واجه الهلال نادي ريال مدريد الإسباني في الرباط، المغرب، وكانت المباراة مثيرة وغزيرة بالأهداف، وانتهت بنتيجة 5 - 3 لمصلحة الريال. سجل للهلال كل من موسى ماريجا، ولوسيانو فييتو الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 63 و79 .

ورغم الخسارة، قدّم الهلال واحدة من أفضل مبارياته في المحافل الدولية، وأثبت قدرته على مجاراة كبار أوروبا هجومياً، وهو ما منح الفريق إشادة واسعة من الإعلام العالمي. في كأس العالم للأندية 2025، واجه الهلال ريال مدريد مجدداً في دور المجموعات، ونجح هذه المرة في اقتناص تعادل ثمين بهدف لمثله.

وجاءت المباراة قوية من الطرفين، وظهر الهلال أكثر توازناً من المرات السابقة، خاصة على مستوى الاستحواذ والانتشار في الملعب، حيث سجل لـ «الزعيم» سالم الدوسري، فيما تصدى ياسين بونو لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وفي الدور نفسه، واجه الهلال نظيره ريد بول سالزبورج، وكانت تلك هي المواجهة الرابعة لـ «الزعيم» ضد نادٍ أوروبي في البطولات الرسمية، حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي دون أهداف، مما مهد طريق الفريق السعودي للتأهل نحو الدور القادم.

وجاءت مباراة مانشستر سيتي في دور الـ16 لتثبت أن الفريق تطور بشكل ملحوظ، وبات بإمكانه منافسة الفرق الكبرى، بعدما استطاع الفوز في مباراة ماراثونية استمرت 120 دقيقة.

وبعيداً عن المباريات الرسمية، خاض الهلال مباريات ودية عدة أمام أندية أوروبية، لا تقل أهمية من حيث القيمة المعنوية والفنية.

من أبرز تلك المواجهات فوزه على فالنسيا الإسباني عام 2005 بنتيجة 2-1، كما حقق فوزاً شهيراً على مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة ودية عام 2008، والتي شهدت اعتزال الأسطورة سامي الجابر، حين فاز الهلال بنتيجة 3 - 2 أمام أنظار نخبة من نجوم الفريق الإنجليزي.

وفي رصيد الهلال أيضاً مباراتان وديتان أمام نوتنجهام فورست الإنجليزي، انتهت الأولى بخسارة، والثانية بالفوز.