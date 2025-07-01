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الرياضة

«دولي الفروسية» يعتمد ميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي ضمن التصنيف العالمي

«دولي الفروسية» يعتمد ميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي ضمن التصنيف العالمي
1 يوليو 2025 11:30

 
أبوظبي (وام)

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اعتمد الاتحاد الدولي للفروسية «الميدان الدولي لقفز الحواجز» في نادي أبوظبي للفروسية ضمن التصنيف العالمي، ليكون أول ميدان هجين يجمع بين الخصائص الداخلية والخارجية على مستوى العالم.
جاء ذلك في رسالة رسمية تلقاها اتحاد الفروسية والسباق من الاتحاد الدولي للفروسية، تؤكد مكانة الميدان بوصفه إضافة نوعية في مشهد رياضة قفز الحواجز العالمي.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن اعتماد الاتحاد الدولي يشكل إنجازاً جديداً يعكس ريادة نادي أبوظبي للفروسية، ويعزز مكانته بين أفضل المنشآت الرياضية العالمية المتخصصة في رياضة قفز الحواجز، مشيراً إلى أن الميدان يتمتع بمرافق متكاملة تلبي أعلى المعايير الدولية.
كما أكد حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع أندية الفروسية في الدولة، وتوسيع نطاق البرامج التطويرية وتنظيم البطولات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للفروسية، والارتقاء بهذه الرياضة النبيلة إلى أعلى المستويات.
من جانبه، وصف علي الشيبه، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، اعتماد التصنيف بأنه محطة بارزة في مسيرة الفروسية الإماراتية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بالإمكانات التي توفرها الدولة في مجال تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات الرياضية العالمية.
وأوضح أن الميدان الهجين يتميز بتصميم فريد من نوعه، يتيح استضافة البطولات على مدار العام، ويوفر بيئة مثالية تتناسب مع الظروف المناخية المختلفة، بما يضمن راحة وسلامة الفرسان والخيول على حد سواء.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للفروسية
الاتحاد الدولي للفروسية
أحمد ناصر الريسي
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