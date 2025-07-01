«أومبودزمان» يتصدر قائمة «كورال إكليبس» في «سانداون»



عصام السيد (أبوظبي)



يقود نجم جودلفين «أومبودزمان» الفائز بسباق أمير ويلز ستيكس في مهرجان رويال آسكوت، نخبة من الخيول المشاركة في سباق كورال إكليبس يوم السبت المقبل في مضمار سانداون.

ويُعدّ «أومبودزمان» الذي يدربه جون وتادي جوسدن، المرشح الأوفر حظاً للفوز في سباق الفئة الأولى، الذي يشهد أول مواجهة بين الأجيال في بريطانيا، وهو أحد المشاركين لفريق جودلفين، إلى جانب بطل سباق بيتفريد 2000 جينيز، «رولينج كورت»، بإشراف تشارلي أبلبي.

ومن خيول الإمارات هناك «أنماط» لشادويل بطل شامبيون ستيكس، الذي حل ثانياً خلف «أومبدسمان» في بيركشاير في وقت سابق من هذا الشهر، سيكون مُستعداً لتجديد المنافسة، ويرغب في رؤية المزيد من الأمطار أكثر من المتوقع حالياً.

وهناك «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الفائز بسباق بريجادير جيرارد ستيكس لمسافة 2000 متر في مايو، والذي تفوق على «أومبودزمان»، وإن كان ذلك بالرغم من حصوله على 3 أرطال جزاء.

ويتجه «كاميل بيسارو»، الفائز بالديربي الفرنسي الكلاسيكي، إلى تمثيل أيدان أوبراين إلى جانب «ديلاكروا»، الذي خيب الآمال، وهو المرشح الأوفر حظاً للفوز في سباق بيتفريد ديربي في إبسوم.

ويعدّ المهر «سوزي»، الحصان الفرنسي الرائد في سباقات المسافات المتوسطة، وبطل بري جانييه مُنافساً قوياً، بينما يُضيف «وايت بيرش» و«هوتازيل» عمقاً للفريق الأيرلندي المُنافس.