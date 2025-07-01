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الرياضة

«الفيفا» عاجز عن تعديله.. «بروتوكول العاصفة» يُطبق في «مونديال 2026»

«الفيفا» عاجز عن تعديله.. «بروتوكول العاصفة» يُطبق في «مونديال 2026»
1 يوليو 2025 13:43

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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واجهت بطولة كأس العالم للأندية عاملاً غير متوقع أثار العديد من الشكاوى، وهو بروتوكول العواصف الرعدية الأميركي، هذا النظام، المعمول به في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أدى بالفعل إلى إيقاف مؤقت لما يصل إلى 7 مباريات في البطولة حتى الآن، والأهم من ذلك، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يستطيع التدخل لتعديله، وهذا تنظيم حكومي أعلى من أي هيئة دولية، بما في ذلك «الفيفا»، وبالتالي لا يمكن إلغاؤه حتى مع اقتراب موعد كأس العالم 2026.
ومن أشهر هذه الحالات ما حدث يوم السبت الماضي، حين توقفت مباراة تشيلسي وبنفيكا لما يقارب ساعتين، وبعدها وصف المدرب إنزو ماريسكا الوضع بأنه «مزحة»، ولم ينتقد الإجراءات الاحترازية بحد ذاتها، بل انتقد اختيار أميركا مكاناً للبطولة، رغم كثرة الظواهر الجوية مثل العواصف الرعدية في هذا الوقت من العام.
لكن ماذا ينص عليه البروتوكول؟ ووفقاً للوائح، في حال رصد برق أو تفريغ كهربائي ضمن دائرة نصف قطرها 13 كيلومتراً (8 أميال)، تُعلّق المباراة تلقائياً، ويُخلى الملعب، ويلجأ اللاعبون إلى غرف تبديل الملابس، وبعد ذلك، يُفعّل عدّ تنازلي لمدة 30 دقيقة من دون أي برق أو رعد، وفي حال حدوث برق أو رعد جديد، تُعاد الساعة إلى الصفر.
ولا يمكن تعديل هكذا بروتوكول، لأن هذه اللائحة جزء من بروتوكول أمن الدولة، ولا يمكن لـ«الفيفا» إلغاؤها، لكن يتطلب إلغاؤها اتفاقا مع الحكومة الأميركية، وهو أمر يبدو مستبعداً على المدى القريب، وبالإضافة إلى ذلك، يُطبّق هذا البروتوكول نفسه في مسابقات رياضية كبرى أخرى في البلاد، مثل دوري كرة القدم الأميركية والدوري الأميركي لكرة القدم، وحتى في الرياضات الجامعية.
وبالنظر إلى رياضات عالمية أخرى، مثل التنس (ويمبلدون، رولان جاروس) أو الفورمولا-1، نجد أيضاً بروتوكولات صارمة للتعامل مع الظروف الجوية السيئة، ولذلك، فإن كل شيء يشير إلى أن هذه اللوائح ستظل سارية المفعول خلال نهائيات كأس العالم 2026، التي سيتم تنظيمها بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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