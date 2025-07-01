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الرياضة

عائلة برلوسكوني تبيع نادي مونزا

عائلة برلوسكوني تبيع نادي مونزا
1 يوليو 2025 21:24

 
روما (أ ف ب)

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أعلنت عائلة رئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلوسكوني رسمياً بيع نادي مونزا لكرة القدم إلى صندوق الاستثمار الأميركي بيكيت لاين فينتشرز.
وأعلنت شركة فينينفست «الشركة القابضة لعائلة برلوسكوني» وشركة بيكيت لاين فينتشرز «بي إل في» أنهما توصلتا إلى اتفاق لبيع 100% من رأس مال نادي مونزا إلى بي إل في، حسب بيان مشترك صدر عن الشركتين.
وأضاف البيان «تنص الصفقة على نقل 80% من رأس المال إلى بي إل في خلال الصيف، على أن يتم الاستحواذ على الـ20% المتبقية «من قبل بي إل في» بحلول يونيو 2026».
ولم يتم تحديد قيمة الصفقة، لكن الصحافة الإيطالية أوضحت أن شركة بي إل في ستدفع 45 مليون يورو، بينها 15 مليون يورو سيتم استخدامها لتغطية ديون النادي اللومباردي.
وتولى برلوسكوني، مالك نادي أيه سي ميلان من عام 1986 إلى عام 2017، وهو رجل أعمال مؤثر ومثير للجدل وزعيم سياسي في ذلك الوقت والذي توفي في يونيو 2023، السيطرة على مونزا في سبتمبر 2018.
ولعب مونزا بقيادة برلوسكوني موسمه الأول في الدوري الإيطالي في 2022-2023. وظل النادي في دوري الدرجة الأولى لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يهبط في مايو الماضي بعد موسم كارثي جمع فيه 18 نقطة ومني بـ26 هزيمة وحقق ثلاثة انتصارات فقط.
وتعتبر شركة بيكيت لاين فينشرز صندوق استثماري للرياضة والترفيه يقوده براندون بيرجر، المسؤول السابق عن عمليات التسويق في نادي تشيلسي الإنجليزي.
ويعد هذا الاستحواذ مثالاً آخر على الاهتمام الذي يوليه المستثمرون الأميركيون لكرة القدم الإيطالية: ثمانية من الأندية العشرين التي لعبت في موسم 2024-2025 من الدوري الإيطالي «أتالانتا، فيورنتينا، إنتر ميلان، ميلان، فيرونا، فينيسيا، بارما، روما» لديها مالكون أميركيون.

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