سلمان بن إبراهيم: الهلال سفير ناجح للقارة الآسيوية



كوالالمبور (د ب أ)

تقدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتهنئة إلى الهلال السعودي بعد تأهله إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025 مؤكداً أن الفريق السعودي نجح في تحقيق نتيجة مشرفة لكرة القدم الآسيوية في هذا المحفل الكروي العالمي.

وقال في تصريح لموقع اتحاد الكرة الاسيوي الالكتروني: «الهلال أثبت مجدداً مكانته كسفير ناجح للكرة الآسيوية على الصعيد الدولي، وذلك من خلال المستويات الفنية اللافتة التي قدمها في الدور الأول ومكنته من بلوغ الأدوار الإقصائية، إلى جانب الأداء المبهر أمام فريق مانشستر سيتي في دور الستة عشر، والذي توجه بانتصار مشهود مهد طريق الهلال ليكون في مصاف الثمانية الكبار للبطولة».

وأعرب رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم عن ثقته بقدرة الهلال على مواصلة مشوار التميز في كأس العالم قائلاً: الهلال يحمل في مباراته القادمة أمام فريق فلومينيسي البرازيلي تطلعات الأسرة الكروية الآسيوية بمواصلة رحلة التألق في البطولة، وهو مؤهل بإذن الله لتحقيق نتيجة مشرفة تعزز منجزه الكبير في مشواره المونديالي المتميز .