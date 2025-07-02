بطلة رولان جاروس تسقط من الحاجز الأول في ويمبلدون!

لندن (أ ف ب)



خرجت الأميركية كوكو جوف المصنفة الثانية عالمياً وبطلة رولان جاروس مطلع الشهر الماضي، من الدور الأول لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بخسارتها أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-7 و1-6.

وكان متوقعاً أن تقدم اللاعبة الأمريكية «21 عاماً» أداءً قوياً في نادي عموم إنجلترا بعد تتويجها ببطولة فرنسا المفتوحة، ولكن بدلاً من البناء على نجاحها على ملاعب باريس الرملية، خرجت مبكراً من البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى منذ سقوطها في الدور ذاته لويمبلدون عام 2023.

واحتاجت ياستريمسكا الى 78 دقيقة للإطاحة لجوف وإلحاقها بمواطنتها جيسيلا بيجولا الخامسة والصينية جنج تشينوين السادسة خارج البطولة.

وفشلت جوف في تجاوز الدور الرابع في كل من زياراتها الست إلى ويمبلدون.

وقالت ياستريمسكا: «كانت مباراة رائعة، كنتُ في غاية التألق، حتى أظافري كانت متألقة».

وأضافت «اللعب ضد كوكو أمرٌ مميز، هذه الملاعب مصممةٌ لأفضل اللاعبات، لذا أنا ممتنةٌ جداً للعب هنا».

وتابعت «إنه أمرٌ غير متوقع حقاً، أحب اللعب على العشب، أشعر أننا صديقتان هذا العام، آمل أن يستمر هذا الطريق معي».