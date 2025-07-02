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الرياضة

أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مدافع إيطاليا

أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مدافع إيطاليا
2 يوليو 2025 12:29

 
مدريد (أ ب)

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تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع الظهير الأيسر الإيطالي ماتيو روجيري قادماً من فريق أتالانتا.
وأعلن أتلتيكو أن روجيري «22 عاماً» وقع عقداً مدته خمس سنوات، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.
تدرج روجيري في ناشئي أتالانتا، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول ببلوغه 18 عاماً في مباراة ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا عام 2020 .
وأشار أتلتيكو إلى أن روجيري ظهير أيسر يتميز بإتقان الكرات العرضية والقوة البدنية.
وقضى روجيري موسم 2021 - 2022 معاراً لفريق ساليرنيتانا، ثم عاد إلى أتالانتا في الموسم التالي، وفرض نفسه ركيزة أساسية للمدرب جيان بييرو جاسبريني. اختير روجيري ضمن تشكيلة الموسم المثالية للدوري الأوروبي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لموسم 2023 - 2024 .
ولعب أيضاً لمنتخبات إيطاليا في مختلف مراحل الناشئين والشباب، وكان موجوداً في قائمة المنتخب الأول لمواجهة ألمانيا في مارس الماضي ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا.
في المقابل، استغنى النادي المدريدي عن ثلاثة لاعبين في خط الدفاع، وهم رينيلدو وأكسيل فيتسل وسيزار أزبيليكويتا.
وودع أتلتيكو تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني مونديال الأندية من الدور الأول، وأنهى الموسم الماضي محتلاً المركز الثالث في الدوري الإسباني خلف برشلونة بطل المسابقة، ووصيفه ريال مدريد.

 

 

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