رامسي.. «الصفقة تمت»!



مكسيكو سيتي (رويترز)



أعلن بوماس أونام المنافس في الدوري المكسيكي لكرة القدم تعاقده مع آرون رامسي قائد منتخب ويلز في صفقة انتقال مجاني، بعد عامين قضاهما في نادي طفولته كارديف سيتي.

وقع لاعب وسط أرسنال ويوفنتوس السابق عقداً لمدة عام واحد مع بوماس، بعد أن تولى لفترة وجيزة منصب المدرب المؤقت في كارديف قبل هبوط النادي إلى الدرجة الثالثة في أبريل.

وقال رامسي (34 عاماً) في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير: «أنا متحمس للغاية لكتابة صفحة جديدة في مشواري، أعرف طموحات هذا النادي، وجئت إلى هنا لمساعدته بأي طريقة ممكنة، أتطلع لخوض هذا التحدي الجديد وأثق في مجموعة اللاعبين الجيدين بالنادي».

وقال رامسي، الذي يتشارك وكيل أعماله مع إفراين خواريز مدرب بوماس، إنه يرغب في الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات ويتطلع لقيادة منتخب ويلز في كأس العالم 2026.

وأضاف رامسي: «اكتسبت الكثير من الخبرة في مسيرتي الكروية وهذا يضعني في موقع جيد بالتأكيد، أريد تحقيق الأهداف التي وضعناها لهذا الموسم. هناك الكثير من الأمور التي تجعلني متحمسا وأتطلع إلى هذا التحدي».

وسيخوض بوماس مباراة ودية أمام فريق ليجانيس الإسباني الأحد قبل أن يستهل مشواره في الدوري المكسيكي يوم 12 يوليو أمام سانتوس لاجونا.

ومن المتوقع أيضاً أن يشارك رامسي مع الفريق في كأس أبطال الكونكاكاف.