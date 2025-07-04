طرد مسقط رأس بيرلو من «الدرجة الثالثة»!



روما (رويترز)



استبعد نادي بريشيا، مسقط رأس أندريا بيرلو، الذي كان يضم بعض عظماء اللعبة مثل روبرتو باجيو وجورجي هاجي وبيب جوارديولا من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، بعد إلغاء ترخيصه لعدم استيفائه المعايير القانونية والمالية.

وهبط النادي إلى الدرجة الثالثة، بعد خصم ثماني نقاط من رصيده في مايو بسبب سلسلة من المخالفات المالية.

وعوقب رئيس النادي ماسيمو شيلينو، الذي كان مسؤولاً سابقاً عن فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، والمدير الإداري إدواردو شيلينو بالإيقاف لمدة ستة أشهر من قبل محكمة تابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان: «وجدت المحكمة أن المعايير القانونية والاقتصادية والمالية للحصول على الرخصة الوطنية من أجل المنافسة في الدوري الإيطالي 2025-2026، لم يتم الوفاء بها».

وأضاف البيان أن بريشيا لم يحصل بالتالي على ترخيص للموسم المقبل، ولن يتم قبوله في دوري الدرجة الثالثة.

وقال الاتحاد أيضاً، إن بريشيا فشل في سداد ديون بقيمة 1.1 مليون يورو (1.30 مليون دولار) لدوري الدرجة الثانية حتى 31 يناير، كما يعاني من متأخرات مالية مستحقة للاعبين والجهاز الفني.