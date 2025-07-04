السبت 5 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

طرد مسقط رأس بيرلو من «الدرجة الثالثة»!

طرد مسقط رأس بيرلو من «الدرجة الثالثة»!
4 يوليو 2025 10:47

 
روما (رويترز)

أخبار ذات صلة
روما يعير أبراهام إلى بشيكتاش
ميلان يضم «لاعب وسط»


استبعد نادي بريشيا، مسقط رأس أندريا بيرلو، الذي كان يضم بعض عظماء اللعبة مثل روبرتو باجيو وجورجي هاجي وبيب جوارديولا من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، بعد إلغاء ترخيصه لعدم استيفائه المعايير القانونية والمالية.
وهبط النادي إلى الدرجة الثالثة، بعد خصم ثماني نقاط من رصيده في مايو بسبب سلسلة من المخالفات المالية.
وعوقب رئيس النادي ماسيمو شيلينو، الذي كان مسؤولاً سابقاً عن فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، والمدير الإداري إدواردو شيلينو بالإيقاف لمدة ستة أشهر من قبل محكمة تابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وقال الاتحاد الإيطالي في بيان: «وجدت المحكمة أن المعايير القانونية والاقتصادية والمالية للحصول على الرخصة الوطنية من أجل المنافسة في الدوري الإيطالي 2025-2026، لم يتم الوفاء بها».
وأضاف البيان أن بريشيا لم يحصل بالتالي على ترخيص للموسم المقبل، ولن يتم قبوله في دوري الدرجة الثالثة.
وقال الاتحاد أيضاً، إن بريشيا فشل في سداد ديون بقيمة 1.1 مليون يورو (1.30 مليون دولار) لدوري الدرجة الثانية حتى 31 يناير، كما يعاني من متأخرات مالية مستحقة للاعبين والجهاز الفني.

الدوري الإيطالي
بريشيا
أندريا بيرلو
روبرتو باجيو
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
علوم الدار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
4 يوليو 2025
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
الرياضة
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
اليوم 12:23
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
الأخبار العالمية
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
اليوم 12:21
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
اليوم 12:08
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©