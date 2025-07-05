مدرب فلوميننسي يكشف سر الفوز على الهلال!

واشنطن (د ب أ)



كشف البرازيلي ريناتو جاوتشو، مدرب فلوميننسي البرازيلي، عن سر فوز فريقه على الهلال السعودي بدور الثمانية بكأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وودع الهلال بطولة مونديال الأندية، التي تقام بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى، عقب خسارته 1-2 أمام فلوميننسي، بدور الثمانية، لتتوقف مغامرة الفريق «الأزرق» في المسابقة.

وأكد جاوتشو أن خطته للمباراة كانت تتركز في منع لاعبي الهلال من استغلال ضربات الرأس، وهو ما أسهم في تحقيق فلوميننسي الفوز، وحصده بطاقة الصعود للدور نصف النهائي في المسابقة.

ونقل موقع صحيفة (الرياضية) السعودي الإلكتروني تصريحات جاوتشو، الذي قال عقب اللقاء: «خصمنا كان يملك القوة في الهواء، قررت استبعاد أحد المدافعين لأنه يعاني في هذه الجزئية، وكنا نحاول التحكم في خطورتهم».

وتابع: «حضرنا لأهم نقاط قوتهم، تحديداً في قوتهم في الألعاب الهوائية لأنهم يصنعون بها الفارق».

ووصف المدرب البرازيلي فريق الهلال بأنه «خصم صعب للغاية»، مضيفاً: «إنهم يملكون جودة عالية وتنظيماً كبيراً ولاعبين برازيليين، إنزاجي (مدرب الفريق السعودي) أدى عملاً رائعاً، وخلال الدقائق التسعين شعرنا بقوتهم».

ورأى جاوتشو أنه وجد التركيبة المناسبة للعبور من دور الثمانية، قائلاً: «عانينا قبل نهاية المباراة، لكن ضد خصم قوي مثل الهلال»، فيما امتدح المشجعين الذين حضروا إلى ملعب (كامبينج ورلد) لدعم فلوميننسي، مشيراً إلى تكبد بعضهم مبالغ مادية كبيرة، تسدد على 10 أقساط أو 12 قسطاً، للقدوم من البرازيل إلى الأراضي الأميركية لمؤازرة الفريق.