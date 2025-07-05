كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟

معتز الشامي (أبوظبي)

يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ على مقعد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم، على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، وعلى الرغم من كونه أحد أكثر لاعبي باريس سان جيرمان تألقاً، إلا أن عثمان ديمبلي لم يشارك إلا نادراً في كأس العالم للأندية.

ولم يشارك النجم الفرنسي في دور المجموعات، وشارك فقط لبضع دقائق في دور الـ 16 ضد إنتر ميامي، وتعود قلة مشاركته لأسباب مختلفة، لكن الكثيرين يعتقدون أنها قرار «تكتيكي» من لويس إنريكي.

ووفقاً للجهاز الفني، لم يكن ديمبلي في أفضل حالاته، ولذلك أُبقي على مقاعد البدلاء لأسباب «تكتيكية»، وتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة عضلية قبل شهر تقريباً أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ويبدو أن لويس إنريكي لا يرغب في المخاطرة بإشراكه، وبدلاً من ذلك، اتجه المدرب الإسباني إلى لاعبين مثل ديزيريه دويه، وبرادلي باركولا، وجونزالو راموس، ولم ينجح أي منهم في تكرار بريق ديمبلي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتسجيل.

لكن الأرقام لا تكذب، حيث يدرك باريس سان جيرمان تماماً ما ينقصه من دون لاعبه رقم 10، وهي السرعة، والأهداف، والضغط المستمر بحسب صحيفة «ليكيب»، حيث يناسب ديمبلي تماماً دور «المهاجم الوهمي»، الذي يفضله لويس إنريكي، فهو قادر على التحرك في العمق، وخلق ضغط زائد في وسط الملعب، والاندفاع إلى منطقة الجزاء بسرعة، ورغم أنه لم يسجل أي هدف منذ 29 أبريل الماضي، إلا أن ديمبلي سجل 33 هدفاً و15 تمريرة حاسمة حتى الآن هذا الموسم، ما يجعله أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في كرة القدم الأوروبية.

ولكن بعيداً عن الإحصائيات، كان غيابه محسوساً على أرض الملعب، حيث كشفت الخسارة 1-0 أمام بوتافوجو والفوز الباهت 2-0 على سياتل، عن افتقار باريس سان جيرمان إلى العمق والإبداع، وهو الأمر الذي لم يتمكن دويه وباركولا وراموس من حله بعد.

وستكون المواجهة المقبلة مع بايرن ميونيخ أصعب اختبار لباريس سان جيرمان حتى الآن، وفي هذا السياق، قد تكون عودة ديمبلي إلى التشكيلة الأساسية حاسمة، إذا منحه لويس إنريكي الفرصة، فقد تُغير قدراته الهجومية موازين المباراة في نصف النهائي الحاسم.