الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟

كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
5 يوليو 2025 12:23

معتز الشامي (أبوظبي)
يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ على مقعد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم، على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، وعلى الرغم من كونه أحد أكثر لاعبي باريس سان جيرمان تألقاً، إلا أن عثمان ديمبلي لم يشارك إلا نادراً في كأس العالم للأندية.
ولم يشارك النجم الفرنسي في دور المجموعات، وشارك فقط لبضع دقائق في دور الـ 16 ضد إنتر ميامي، وتعود قلة مشاركته لأسباب مختلفة، لكن الكثيرين يعتقدون أنها قرار «تكتيكي» من لويس إنريكي.
ووفقاً للجهاز الفني، لم يكن ديمبلي في أفضل حالاته، ولذلك أُبقي على مقاعد البدلاء لأسباب «تكتيكية»، وتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة عضلية قبل شهر تقريباً أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ويبدو أن لويس إنريكي لا يرغب في المخاطرة بإشراكه، وبدلاً من ذلك، اتجه المدرب الإسباني إلى لاعبين مثل ديزيريه دويه، وبرادلي باركولا، وجونزالو راموس، ولم ينجح أي منهم في تكرار بريق ديمبلي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتسجيل.
لكن الأرقام لا تكذب، حيث يدرك باريس سان جيرمان تماماً ما ينقصه من دون لاعبه رقم 10، وهي السرعة، والأهداف، والضغط المستمر بحسب صحيفة «ليكيب»، حيث يناسب ديمبلي تماماً دور «المهاجم الوهمي»، الذي يفضله لويس إنريكي، فهو قادر على التحرك في العمق، وخلق ضغط زائد في وسط الملعب، والاندفاع إلى منطقة الجزاء بسرعة، ورغم أنه لم يسجل أي هدف منذ 29 أبريل الماضي، إلا أن ديمبلي سجل 33 هدفاً و15 تمريرة حاسمة حتى الآن هذا الموسم، ما يجعله أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في كرة القدم الأوروبية.
ولكن بعيداً عن الإحصائيات، كان غيابه محسوساً على أرض الملعب، حيث كشفت الخسارة 1-0 أمام بوتافوجو والفوز الباهت 2-0 على سياتل، عن افتقار باريس سان جيرمان إلى العمق والإبداع، وهو الأمر الذي لم يتمكن دويه وباركولا وراموس من حله بعد.
وستكون المواجهة المقبلة مع بايرن ميونيخ أصعب اختبار لباريس سان جيرمان حتى الآن، وفي هذا السياق، قد تكون عودة ديمبلي إلى التشكيلة الأساسية حاسمة، إذا منحه لويس إنريكي الفرصة، فقد تُغير قدراته الهجومية موازين المباراة في نصف النهائي الحاسم.

أخبار ذات صلة
«المونديال»  يمنح تشيلسي  108 ملايين جنيه إسترليني!
«هرقل» فلوميننسي من «الدرجة الرابعة» إلى التألق في «المونديال»
مونديال الأندية
عثمان ديمبلي
باريس سان جيرمان
بايرن ميونيخ
كأس العالم للأندية
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©