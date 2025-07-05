الإسباني ماركيز يرحل عن تدريب المنتخب الهندي

نيويورك (أ ب)

رحل المدرب الإسباني مانولو ماركيز عن منصبه كمدير فني للمنتخب الهندي لكرة القدم، بعد فسخ عقده بالتراضي، عقب تحقيق انتصار وحيد في ثماني مباريات، وأقل من عام من توليه المهمة.

وكان الانتصار الوحيد الذي حققه ماركيز على جزر المالديف 3-0 في مباراة ودية أقيمت في مارس الماضي.

الأهم كان التأهل إلى كأس آسيا 2027، لكن التعادل مع سنغافورة والخسارة بهدف نظيف في هونج كونج في يونيو الماضي جعلا فرص الهند في الظهور للمرة الثالثة على التوالي في البطولة محل شك.

وقال كاليان شاوبي، رئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم: «بعد تقييم دقيق، أدرك كل من المدرب ماركيز والاتحاد أن الأهداف التي وضعناها لتحقيقها قبل عام لم تتقدم كما كنا نأمل».

وأضاف: «بدافع الاحترام والتفاهم المتبادل، اتفقنا على أن الأفضل هو الانفصال، وتم اتخاذ هذا القرار لمصلحة كرة القدم الهندية بشكل عام».

وبالإضافة لتوليه تدريب المنتخب الهندي، كان مركيز مديراً فنياً لفريق إف سي جوا، أحد الأندية الكبرى في الدوري الهندي، ونجح في قيادة الفريق للفوز بكأس السوبر في مايو الماضي.

ورغم الانتقادات التي وجهت إلى ماركيز لتوليه الوظيفتين، يرى شاوبي أن هذا الوضع لم يكن جديداً.

وقال شاوبي: «أتفهم سبب وجود هذا الانطباع، لكن على المستوى العالمي تولى مدربون مثل أليكس فيرجسون، وجوس هيدينك، وديك أدفوكات، والعديد من الآخرين مناصب في الأندية والمنتخبات الوطنية في الوقت نفسه».

ويتواجد المنتخب الهندي، الذي يحتل المركز 127 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في المركز الأخير في مجموعته خلف سنغافورة، وهونج كونج وبنجلاديش.