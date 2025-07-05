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الرياضة

«الليجا» تُسلم أكاديمية دبي إلى ريال مدريد

«الليجا» تُسلم أكاديمية دبي إلى ريال مدريد
5 يوليو 2025 14:30

مدريد (الاتحاد)

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، أن أكاديمية «لاليجا دبي»، التي تعتبر أولى أكاديميتها الدولية، ستنقل إدارتها إلى نادي ريال مدريد، وذلك بعد عشر سنوات من العمل المثر والالتزام بالنمو وتعزيز القيم الرياضية، حيث ستعمل الأكاديمية ابتداءً من الموسم الجديد، تحت اسم مؤسسة ريال مدريد، وهو ما يُمثل تطوراً طبيعياً لمشروع حقق أثراً مستداماً، وسيواصل نموه من منظور جديد على أرض الإمارات.
وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»: «على مدى السنوات العشر الماضية، كانت أكاديمية لاليجا دبي دليلاً على التزامنا بالتدريب والنمو الدولي لكرة القدم الإسبانية، ونحن على ثقة بأن هذه المرحلة الجديدة مع مؤسسة ريال مدريد ستحقق نفس القدر من النجاح، مستفيدين من الإنجازات التي تحققت بالفعل».
ومنذ انطلاقها، برزت أكاديمية لاليجا دبي كمبادرة رائدة في تطوير كرة القدم لقطاع الواعدين خارج إسبانيا.
وشهد عام 2022 إنجازاً هاماً، حيث تجاوز عدد الطلاب المسجلين في الأكاديمية 1000 طالب، وهو رقم استمر في الارتفاع، لتؤكد الأكاديمية تأثيرها المستدام في المنطقة.
وحصلت الأكاديمية على الميدالية الذهبية ثلاث مرات في جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط، كما حازت جائزة أفضل أكاديمية إقليمية وأفضل مشروع لتطوير رياضة قطاع الواعدين في أعوام 2016 و2018 و2021.
بالإضافة إلى ذلك، استضافت أكاديمية دبي مبادرات استراتيجية مثل مشروع اختيار الجيل القادم، الذي أطلقته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» و«إي أيه سبورتس»، ضمن مشروع «إي أيه سبورتس إف سي فيوتشرز» الاجتماعي، وقدّم هذا البرنامج لمواهب كرة القدم الشابة تجربة فريدة تجمع بين التعليم، والرياضة والثقافة في قلب النظام البيئي لليجا.
وأكدت «الليجا» التزامها الراسخ بتطوير كرة القدم للواعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال أكاديميتها في أبوظبي، حيث ستواصل الترويج للمبادرات التي تعزز إرثها وتخلق فرصًا جديدة للأجيال القادمة، وأنها ملتزمة ببرامج تنمية الشباب في دول أخرى في المنطقة، مثل العراق.

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