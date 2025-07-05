نيوم يتعاقد مع مدرب فرنسي



الرياض (أ ف ب)



أعلن نادي نيوم الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه لقيادة الفريق في أول موسم له بين أندية النخبة.

قال جالتييه (58 عاماً) مدرب باريس سان جيرمان السابق باللغة الإنجليزية في مقطع فيديو نُشر على حساب النادي عبر منصة «إكس»: «أنا سعيد جداً بالانضمام إلى هذا المشروع السعودي الجديد والانضمام إلى واحد من أفضل الدوريات في العالم».

وحسب مصادر مطلعة، فإن عقد جالتييه سيمتد لمدة موسمين على أن يتم الكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن صفقات إضافية تدعم مشروع النادي الصاعد، أبرزها التعاقد مع الحارس الدولي البولندي مارسين بولكا قادماً من نيس الفرنسي، وهو الحارس الذي سبق للمدرب جالتييه العمل معه في فرنسا.

وكان نيوم أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع مهاجم ليون السابق النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت وزميله المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة، بالإضافة إلى ضم الظهير الأيسر فارس عابدي من الفيحاء، ولاعب الوسط الإيفواري أمادو كونيه من رينس الفرنسي.

ضمن مسيرته التدريبية، أحرز جالتييه لقب الدوري الفرنسي مرتين مع ليل 2021 وسان جيرمان عام 2023، كما أشرف أيضاً على سانت إتيان ونيس والدحيل القطري (2023-2025).