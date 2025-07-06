عداءة كينيا.. «مدمرة الأرقام»!

يوجين (أ ف ب)



حطمت البطلة الأولمبية الكينية بياتريس تشيبيت الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر بتسجيلها 13:58.06 دقيقة في لقاء يوجين لالعاب القوى، ضمن الدوري الماسي في أوريجون الأميركية، فيما عززت مواطنتها فيث كيبييجون رقمها القياسي في 1500 متر.

وحققت تشيبيت، ابنة الـ 25 عاماً المتوجة بذهبتي 5 آلاف م و10 آلاف م في أولمبياد باريس، نهاية سباق رائعة لتصبح أول عداءة تكسر حاجز الـ 14 دقيقة، حطمت الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 14:00.21 دقيقة الذي سجلته الإثيوبية جوداف تسيجاي على الملعب ذاته «هايوارد فيلد» في سبتمبر 2023.

سبق لتشيبيت أن حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق 10 آلاف م في «هايوارد فيلد» أيضاً في مايو العام الماضي.

قالت تشيبيت بعد إنجازها العالمي: «أنا سعيدة للغاية»، مضيفة أنها استلهمت من أدائها القوي في روما الشهر الماضي، ومن محاولة مواطنتها كيبييجون الفاشلة في أن تصبح أول امرأة تكسر حاجز الأربع دقائق في سباق الميل.

وأضافت: «بعد سباق روما، قلت إن عليّ الاستعداد لتسجيل رقم قياسي لأنني في روما كنت أركض فقط للفوز بالسباق، ولكن بعدما حققت 14:03 دقيقة، قلت إنني قادرة على تحطيم الرقم القياسي العالمي».

وتابعت: «عندما قدمت يوجين، كنت قادمة للتحضير لتسجيل رقم قياسي عالمي، وقلتُ إن عليّ المحاولة، قلت إذا كانت فيث تحاول، فلماذا لا أحاول؟».

وختمت قائلة «والآن، أنا سعيدة للغاية لأنني حققت إنجازا كوني أول عداءة تركض تحت حاجز الـ 14 دقيقة، أنا سعيدة جداً بنفسي».

تفوقت تشيبيت على مواطنتها أجنيس جيبيت نجيتيتش (14:01.29 دقيقة)، وحاملة الرقم القياسي العالمي السابق الإثيوبية تسيجاي (14:04.41 د.).

بعدما تلقت مساعدة من العداءات في الصدارة بعد بداية السباق، رسخت تشيبيت مكانتها بتصدرها السباق لأكثر من نصفه، حيث فقدت الاتصال بالإشارة الخضراء على حافة المضمار التي تحدد إيقاع الرقم القياسي العالمي، نجحت الكينية في تحقيق تسارع هائل في اللفة الأخيرة التي أنهتها بـ 61 ثانية، محققة رقماً قياسياً عالمياً جديداً.

رسّخت تشيبيت هيمنتها على سباقات المسافات الطويلة العالمية بفوزها بلقبين أولمبيين، بالإضافة إلى رقميها القياسيين في سباقي 5 آلاف متر و10 آلاف م.

أصبحت العام الماضي أول عداءة تنهي سباق 10 آلاف م في أقل من 29 دقيقة (28:54.14 د.).

بعدما بوقت قصير، حسّنت كيبييجون (31 عاماً) عداءة المسافات المتوسطة في أول مشاركة لها في سباقها المفضّل هذا العام، رقمها القياسي العالمي في سباق 1500 م مسجلة 3:48.68 دقائق.

وكانت البطلة الأولمبية ثلاث مرات وبطلة العالم ثلاث مرات أيضاً لهذه المسافة، سجلت رقمها القياسي العالمي السابق في باريس العام الماضي (3:49.04 دقيقة).

تغلبت في يوجين على الإثيوبية ديريبي ويلتيجي (3:51.44 د.) ووصيفة الأولمبياد الأسترالية جيسيكا هال (3:52.67 د.).

حاولت كيبييجون كسر حاجز الأربع دقائق في سباق الميل (1.609 متر) الأسبوع الماضي في باريس، خلال سباق غير رسمي نظمه الراعي الرسمي لها، لكن محاولتها باءت بالفشل.