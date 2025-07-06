تشيلسي.. «الصفقة الخامسة»

لندن (أ ف ب)



انتقل مهاجم منتخب إنجلترا ما دون 21 عاماً جيمي جيتينز إلى تشيلسي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، بعقد يمتد حتى عام 2032، حسب ما أعلن النادي اللندني.

ووفقا للصحافة المحلية، أنفق تشيلسي 56 مليون يورو (66 مليون دولار) للتعاقد مع جيتينز ابن الـ 20 عاماً الذي كان تخرج من أكاديميته للشباب، شارك في 107 مباريات وسجل 17 هدفاً، منها 12 في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، مع دورتموند.

قال الجناح الإنجليزي الذي انتقل إلى أكاديمية مانشستر سيتي، قبل التوقيع مع دورتموند في عام 2020 «من الرائع الانضمام إلى نادٍ كبير مثل تشيلسي».

وأضاف «أتطلع بشوق للتطور مع زملائي الجدد وتقديم أفضل ما لديّ هنا، إنه شعور مذهل».

ويشارك تشيلسي حاليا في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، حيث تأهل إلى نصف النهائي، بعد إقصائه بالميراس البرازيلي 2-1، حيث سيواجه مواطن الأخير فلوميننسي الثلاثاء المقبل.

وبات جيتينز خامس صفقة يبرمها النادي اللندني هذا الصيف، بعد وصول المهاجمَين ليام ديلاب والبرازيلي جواو بيدرو ولاعب الوسط البرتغالي داريو إيسوجو والمدافع الفرنسي مامادو سار.

يواجه تشيلسي ضغوطاً لاستعادة جزء من إنفاقه على صفقات الانتقالات خلال الأشهر المقبلة، غُرِّم النادي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بمبلغ 31 مليون يورو لخرقين لقواعد الاستدامة المالية، مع تعليق دفع 60 مليون يورو إضافية جزءاً من اتفاقية تسوية مدتها أربع سنوات.

إضافة إلى ذلك، لا يحق لتشيلسي الذي تأهل لدوري أبطال أوروبا باحتلاله للمركز الرابع في «البريميرليج الموسم الماضي، تسجيل أي لاعبين جدد في المسابقات الأوروبية إلّا إذا كانت أرباحه من صفقات الانتقالات تفوق ما ينفقه على التعاقدات الجديدة.