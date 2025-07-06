ميلوش للاعبي الشارقة: لا تهاون في التدريبات.. والأفضل يتواجد في المباريات

علي معالي (الشارقة)

أكد الصربي ميلوش مدرب الشارقة، على أنه لا مجال للتهاون في الموسم الجديد مع أي لاعب، وأن التواجد في التشكيلة أو قائمة المباريات سيكون لمن يقدم العطاء الأفضل.

جاء ذلك في أول اجتماع للمدرب مع عودة «الملك» للتدريبات استعداداً للموسم الجديد، والذي شهد حضور خالد المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس شركة كرة القدم، وناصر بن عفصان عضو مجلس الإدارة، المدير المالي، وعبد العزيز محمد مشرف الفريق الأول.

قال ميلوش للاعبين: «البقاء والتواجد في الملعب سيكون للأفضل دائماً، ولن أسمح بأي تخاذل من أي لاعب، على الجميع إثبات القدرات، خاصة أن الموسم الكروي طويل ويحتاج إلى لاعبين أصحاب قدرات عالية، ليس فقط على المستوى المحلي، بل الآسيوي، نظراً للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين ليتواجدوا بقوة في التدريبات قبل المباريات».

وتم تصعيد 8 لاعبين من العناصر الشابة في محاولة من المدرب لضخ دماء جديدة في عناصر «الملك»، ومن يستطيع إثبات كفاءته من هذه العناصر سيكون له التواجد والحضور مع الفريق في المعسكر الخارجي ومباريات الفريق المقبلة، كما انتظم الثنائي العائد لبيت «الملك»، بعد انتهاء فترة الإعارة، وهما ماجد سرور لاعب خط الوسط، الذي وُجد في الموسم الماضي مع فريق الوصل، وتدرب تحت قيادة ميلوش، ودرويش محمد، الذي لعب في الموسم الماضي مع نادي البطائح، كما تواجدت عناصر الفريق من المحترفين الأجانب باستثناء إيجور كورونادو، الذي سينضم لمعسكر الفريق الخارجي مباشرة في النمسا يوم 12 من الشهر الجاري.

ولن يتمكن عادل الحوسني حارس المرمى من السفر مع الفريق إلى فيينا، حيث تقرر أن يقوم اللاعب بتجهيزات خاصة في «سبيتار» بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يسافر الحوسني يوم الخميس المقبل، ويستمر هناك 15 يوماً، وبعدها سيتم تحديد الفترة التالية وطريقة العلاج.

وفيما يخص اللاعبين الدوليين بالشارقة، فتقرر إجراء الفحوصات الطبية لهم يوم 11 يوليو، على أن يسافروا مع الفريق في اليوم التالي للمعسكر الخارجي، ومن المتوقع أن تسافر البعثة هذه المرة بكافة العناصر من المحترفين الأجانب والعناصر الدولية من اللاعبين المحليين، حيث تسابق إدارة النادي الزمن لإتمام كافة الصفقات، وفي مقدمتها المهاجم الذي أصبح قريباً للغاية وهو العنصر الأهم في الفترة الحالية، وكذلك بعض العناصر من اللاعبين المقيمين أصحاب الكفاءات العالية.

ولن يتم التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد عودة درويش محمد، ولحين شفاء وعودة عادل الحوسني سيكون السباق بالعناصر الحالية من درويش محمد ومايد محسن وخالد توحيد، وكانت هناك محاولات لضم بعض الحُراس المحليين، لكنها باءت بالفشل لرفض مدربي تلك الأندية التفريط فيهم.