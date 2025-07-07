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الرياضة

إصابة بالغة في رأس حارس بالدوري الأميركي

إصابة بالغة في رأس حارس بالدوري الأميركي
7 يوليو 2025 08:07

سياتل (أ ب)

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نُقل ستيفان فراي، حارس سياتل ساوندرز، إلى خارج الملعب بواسطة سيارة إسعاف، عقب تعرضه لإصابة بالغة في الرأس.
وتعرض فراي للإصابة في نهاية مباراة فريقه ضد ضيفه كولومبوس كرو، ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وقفز فراي إلى الأمام للإمساك بإحدى الكرات، وأثناء سقوطه اصطدم رأسه بركبة أحد لاعبي كولومبوس كرو، ليسقط على أرض ملعب لومين، الذي استضاف اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، وأشار زملاؤه إلى خط التماس طلبا للمساعدة.
وبينما كان فراي يتم نقله على محفة إلى سيارة الإسعاف، هتف مشجعو سياتل باسمه الأول.
وصرح برايان شميتزر مدرب ساوندرز، بأن فراي كان في وعيه عند مغادرته الملعب، حيث قال «كانت أصابعه تتحرك، لذا كان على ما يرام، لا شلل، ولا إصابة خطيرة، لكنني لا أريد التقليل من شأنها». 
ويلعب فراي «39 عاماً مع سياتل ساوندرز منذ عام 2014، وأسهم في فوز ناديه بكأس الدوري الأميركي لكرة القدم عامي 2016 و2019، وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة عام 2016 وكان ضمن تشكيلة كل النجوم عام 2017 .
وولد فراي في سويسرا، ثم انتقلت عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان مراهقاً. 

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