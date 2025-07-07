محمد عبدالباسط: أبحث عن «المجد الجديد» مع «العميد»

علي معالي (أبوظبي)

انتهى فريق النصر لكرة القدم من إجراء الفحوص الطبية للموسم الجديد، ودخل في مرحلة الإعداد البدني والتدريبات حتى موعد السفر إلى ألمانيا الخميس المقبل لإقامة معسكره الخارجي، استعداداً للموسم الجديد.

وانتظم جميع عناصر الفريق الجديدة في التدريبات وهم، محمد عبدالباسط، وسالم سلطان من نادي الشارقة، وكيفن أجوديلو العائد من فترة الإعارة بنادي الوحدة، وزايد الزعابي، القادم من نادي الجزيرة.

من جانبه، عبر محمد عبدالباسط المنتقل حديثاً للنصر قادماً من الشارقة بعقد يمتد 3 مواسم عن سعادته بالتجربة الجديد في مسيرته قائلاً: «حققت مع الشارقة 7 ألقاب خلال 5 سنوات، وكانت مرحلة مهمة للغاية في مشواري مع الكرة، وأبحث مع فريقي الجديد عن مجد جديد من خلال التركيز الكامل في التدريبات والمباريات ومساعدة زملائي في أن يعود النصر إلى منصات التتويج بعد غياب طويل».

وقال محمد عبدالباسط: «هناك رغبة كبيرة لدى جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري بأن نقدم أفضل ما لدينا هذا الموسم، وأن المعسكر الخارجي سيكون فرصة مناسبة أمام المدرب للتعرف على إمكانات كل اللاعبين، وفرصة لكي يضع خطة الموسم والعناصر التي تستطيع خدمة الهدف الذي نخطط له جميعاً».

وأضاف: «لدينا مدرب بكفاءة عالية وهو الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، وسبق له التواجد بقوة في الدوري الإنجليزي، كما تألق في صربيا، ولديه سجل مميز في مجال التدريب، وعلينا جميعاً أن نتعاون معه، ونبذل كل الجهد، ونقدم أفضل ما لدينا، وثقتي كبيرة في كفاءة عناصر العميد، وقدرتها على العودة لمنصات التتويج مجدداً».

وتابع: «استطعت العودة لصفوف المنتخب الوطني، خلال الفترة الماضية مع المدرب الروماني كوزمين، وأبحث خلال الفترة المقبلة على التواجد في قائمة المنتخب، ولا يُمكن إغفال الدور الكبير الذي لعبه معنا كوزمين في تدريب الشارقة».