«دبي لكرة السلة» يضم نجم ريال مدريد

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لكرة السلة عن التعاقد مع نجم كرة السلة الأوروبي دزانان موسى بعقد يمتد 3 سنوات، يبدأ مع انطلاقة موسم 2025-2026، قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني بعد موسم بطولي توّج فيه بلقب الدوري المحلي.

اللاعب البوسني البالغ من العمر 26 عاماً يُعد من أبرز الأسماء في مركز الجناح على مستوى أوروبا، حيث لمع نجمه بسرعة منذ بداياته في دوري «اليوروليج»، مروراً بتجربة في الدوري الأميركي للمحترفين الـNBA، وصولاً إلى تتويجاته الأوروبية المرموقة.

وفي أول تصريح له بعد انضمامه إلى صفوف دبي لكرة السلة، قال دزانان موسى: «الانضمام إلى دبي لكرة السلة هو فرصة عظيمة وتحدٍ جديد أتشوّق لخوضه، بعد موسم ناجح في إسبانيا، أشعر بالحماس لما يمكنني تقديمه داخل الملعب، وأنا مستعد لبذل كل ما في وسعي لكتابة فصل جديد من النجاحات لهذا النادي داخل اليوروليج والدوري الأدرياتيكي».

وأضاف موسى: «كانت رحلتي حتى الآن مليئة بالتحديات واللحظات الاستثنائية، واليوم وأنا هنا في دبي، أشعر بأنني على أعتاب مرحلة خاصة ومميزة في مسيرتي. أتطلع للتواصل مع مجتمع كرة السلة المتنامي هنا، ودعم جماهيرنا، وترك بصمة حقيقية في دبي لكرة السلة».

قبل عودته إلى الملاعب الأوروبية، خاض موسى موسمين في الدوري الأميركي للمحترفين الـNBA ضمن صفوف فريق بروكلين نتس، الذي اختاره في المركز الـ29 في الجولة الأولى من درافت عام 2018، وخلال فترة لعبه في الولايات المتحدة، شارك في 49 مباراة إلى جانب عدد من أبرز نجوم الدوري، مثل كايري إيرفينج وكيفن ديورانت، كما برز موسى في دوري الـG-League من خلال تألقه مع فريق لونغ آيلاند نتس، حيث حقق معدل تسجيل بلغ 19.5 نقطة في المباراة الواحدة، مما يعكس قدراته الهجومية العالية.

بدأ موسى مسيرته الاحترافية مع نادي سيدفيتا أولمبيا السلوفيني، حيث خاض أولى مبارياته في اليوروليغ بعمر 16 عاماً فقط، وبعد عودته من أميركا، انضم إلى فريق ريو بريوجان الإسباني عام 2021، حيث تألق بشكل لافت وتُوّج بلقب أفضل لاعب (MVP) في الدوري الإسباني.

وفي عام 2022، انضم موسى إلى العملاق الإسباني ريال مدريد بعمر 23 عاماً، وكان من أبرز عناصر الفريق في تحقيق لقب «اليوروليج» في موسم 2022-2023، حيث سجّل معدل 14.8 نقطة و2.7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

يُعد انضمام دزانان موسى أول صفقات النادي استعداداً لموسم يُتوقع أن يكون من الأهم على مستوى الساحة الأوروبية، فمنذ انطلاقه في موسم 2024-2025، فرض دبي لكرة السلة اسمه بقوة عبر تحطيم الأرقام، وتحقيق إنجازات نوعية، ورسم ملامح حقبة جديدة لكرة السلة في المنطقة.