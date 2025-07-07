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الرياضة

منتخب الشراع يُحرز 6 ميداليات في المغرب

منتخب الشراع يُحرز 6 ميداليات في المغرب
7 يوليو 2025 16:43

تطوان (وام)

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أحرز منتخبنا الوطني للشراع الحديث 6 ميداليات (4 ذهبيات، وفضية، وبرونزية) في النسخة الـ21 من بطولة المضيق الدولية بالمغرب، التي احتضنها النادي الملكي البحري المغربي، بمشاركة 121 لاعباً ولاعبة من 15 دولة أوروبية وأفريقية وآسيوية، إضافة إلى 9 أندية مغربية، وذلك خلال الفترة من الأول إلى السادس من يوليو الجاري.
وشهدت البطولة تألق الرباعي أصحاب الميداليات الذهبية، عادل خالد ضمن فئة (إلكا 7 ماستر)، وعثمان الحمادي (إلكا 6 عام)، وضحى البشر (إلكا 6 بنات)، ومروى الحمادي (إلكا 4 بنات).فيما جاءت الميدالية الفضية عبر عادل خالد (إلكا 7 عام)، بينما أحرزت اليازية الحمادي برونزية (إلكا 4 بنات).
وأعرب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، عن اعتزازه بالنتائج المشرفة التي حققها المنتخب، ووجه التهنئة إلى اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية مشيداً بروح الالتزام والعزيمة التي ميزت أداء المنتخب طوال البطولة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد ثمرة دعم القيادة الرشيدة، ودليلًا واضحاً على التطور الذي تشهده رياضة الشراع الحديث في الإمارات.

الشراع الحديث
منتخب الشراع
المغرب
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