468 فارساً يتنافسون في الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز



الشارقة (وام)



نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بمقره فعاليات الأسبوع الرابع من موسم الإمارات الصيفي لقفز الحواجز وسط أجواء تنافسية حماسية جمعت نخبة من فرسان الإمارات، ضمن سلسلة بطولات تقام في الصالات المغطاة المكيفة، بما يضمن استمرار رياضة القفز على مدار العام، وبإشراف مباشر من اتحاد الفروسية والسباق، من خلال 8 منافسات شارك بها 468 من الفرسان من مختلف الفئات العمرية والمستويات التدريبية بمواصفات مناسبة لمشاركة فرسان القفز من جميع الفئات وبمعدل منافستين لكل فئة.

وأحرز فارس قفز الحواجز بنادي الشارقة للفروسية عمرو جمال محمد ثنائية جديدة نفذها على ميدان الصالة.

وواصل الفارس عمرو التألق مع الجواد «زازو زد» وأحرز معه فوزاً جديداً بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ130 سم وبه ارتفع عدد مرات الفوز التي حققها إلى 5 انتصارات بدأها بثنائية مع «زازو زد» في الأسبوع الصيفي الثاني بمركز الشارقة للفروسية على حواجز الـ130 و120 سم، وأضاف فوزاً مع «جيرلين» على حواجز الـ130 سم على ميدان صالة أكاديمية بوذيب للفروسية في الأسبوع الصيفي الثالث، وختم انتصاراته حتى الآن بثنائية حققها مع «زازو زد» على حواجز الـ130 و120 سم في منافسات الأسبوع الصيفي الرابع على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية.

وشارك في منافسة الجولة مع تمايز 32 فارساً صعد منهم 9 فرسان الى جولة التمايز وأكملها من دون خطأ 5 فرسان وبفارق التوقيت حاز جائزة الصدارة الفارس عمرو وأكمل التمايز مع «زازو زد» في زمن سريع بلغ 36.36 ثانية، وجائزة المركز الثاني كانت من نصيب الفارس محمد غالي عاطف مع «فيكتوري» من نادي مندرة للفروسية وأكمل التمايز في 39.13 ثانية، والثالث الفارس داؤود بوريزاي و«سانكودكس» من نادي الشارقة أيضاً وأنهى التمايز في 39.48 ثانية.

وفي منافسة اليوم الأول بمواصفات المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة على حواجز الـ130 سم أيضاً تنافس 29 فارساً وأكمل 9 منهم المرحلتين من دون خطأ وأحرز صدارتها الفارس سيف عويضة الكربي مع «دينكي توي زد» من نادي الشارقة للفروسية بزمن 35.73 ثانية، وحصدت المركز الثاني زميلته في النادي الفارسة أميلي ميرفولد مع «هيدالجو» وبزمن المرحلة الثانية 42.42 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث محمود محمد الفار و«بلكانت» من اسطبلات حياة الخاصة مسجلاً 45.21 ثانية.

ومثلما حقق الفارسان عمرو جمال وسيف عويضة الكربي من نادي الشارقة للفروسية الفوز في منافستي الـ130 سم كان لهما قصب السبق في منافستي المرحلتين الخاصة والجولة الواحدة على حواجز الـ120 سم.

وفي منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة ولخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات شارك 56 متنافساً، ونجح 18 منهم في إكمال المرحلتين من دون خطأ وبفارق التوقيت وفاز بجائزة المركز الأول الفارس عمرو جمال محمد مع «زازو زد» ومنها انتقل للفوز معه في منافسة الختام على حواجز الـ130 سم وفي منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ120 سم خطف الفوز الفارس سيف عويضة الكربي على صهوة «هوليوود» وبه أكمل ثنائية في منافسات الأسبوع الصيفي الرابع على ميدانه المفضل.

ونالت خيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات نصيبها في المشاركة ضمن منافستين الأولى بمواصفات الجولة الواحدة ليست ضد الزمن إلى جانب فئات الفرسان المبتدئين المتقدمة (3) والمبتدئين والأشبال وصمم مسارها بحواجز تراوح ارتفاعها بين (100 ـ 110) سم، وبلغ عدد المشاركين بها 85 مشاركاً نجح منهم 21 فارساً في إكمال الجولة من دون خطأ، واعتبروا فائزين وعاود المشاركة 74 فارساً من ذات الفئات في منافسة اليوم الثاني بمواصفات الجولة الواحدة ليست ضد الزمن، ونجح منهم 14 فارساً في إكمال الجولة من دون خطأ، ضمن الزمن المسموح واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين.