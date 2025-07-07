بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»



مراد المصري (أبوظبي)



تقدم تادي بوجاتشار، نجم فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، إلى وصافة الترتيب العام من طواف فرنسا، وذلك في ختام الجولة الثالثة التي أقيمت اليوم الاثنين، وسط منافسة قوية من نخبة الدراجين العالميين.

وفيما نجح البلجيكي تيم ميليردراج فريق سوداء كويك ستيب في الفوز بالمرحلة الثالثة، فإن الهولندي ماثيو فان دير بول، تربع على صدارة الترتيب العام، وسط مطاردة كبيرة من بوجاتشار «حامل اللقب»، الذي يبتعد عنه بفارق 4 أجزاء من الثانية فقط.

وشهدت الجولة الثالثة انسحاب الدراج البلجيكي ياسبر فيليبسن صاحب القميص الأخضر والفائز بالمرحلة الأولى، بعد حادث تصادم عنيف خلال المرحلة الثالثة بين فالنسيان ودونكيرك

قبل 60 كيلومترا من نهاية المرحلة، ارتطم دراج فريق ألبيسين بالأرض بقوة، بعدما احتك به الفرنسي برايان كوكار الذي فقد توازنه على يد البلجيكي لورينز ريكس.

تم نقل فيليبسن «27 عاماً»، وهو أول من ارتدى القميص الأصفر الذي يمنح لمتصدر الترتيب العام في النسخة الحالية من «طواف فرنسا»، في سيارة إسعاف، بعدما تلقى العلاج من قبل الطواقم الطبية، وبدا واضحاً تمزق الجزء العلوي من قميصه بالكامل، وتعرضه لخدوش في كتفيه.

تُمثل الحادثة ضربة موجعة لفريق ألبيسين الذي يهيمن على بداية الطواف في نسخته الـ112، حيث فاز فيليبسن بالقميص الأصفر في المرحلة الأولى، وتبعه زميله الهولندي ماتيو فان دير بويل بتسجيله أسرع توقيت في المرحلة الثانية في بولونييه-سور-مير، ليضمن بدوره ارتداء القميص الأصفر.

حقق فيليبسن 10 انتصارات في طواف فرنسا، وهو ثاني أعلى رقم يحققه دراج يشارك في هذه النسخة بعد السلوفيني بوجاتشار حامل اللقب صاحب 17 فوزاً، وفاز بأربع مراحل في «نسخة 2023»، وحصل بسهولة على القميص الأخضر في تصنيف النقاط، وكان يطمح إلى تكراره أيضاً هذا العام، قبل أن يضطر إلى الانسحاب.