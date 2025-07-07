تشيزني يمدد عقده مع برشلونة إلى 2027



برشلونة (أ ف ب)



مدد الحارس البولندي تشيزني عقده مع نادي برشلونة لكرة القدم حتّى عام 2027، وفقا لما أفاد بطل الدوري الإسباني في الموسم المنصرم.

وأعلن عملاق كاتالونيا في بيان بشأن حارس مرماه البالغ 35 عاماً «توصل نادي برشلونة ولاعبه شتشيزني إلى اتفاقٍ لتمديد عقده الذي يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2027».

وأضاف «بقاء الحارس البولندي هو اعتراف وجائزة لموسمه الرائع بين الخشبات الثلاث مع برشلونة، بعد وصول غير متوقع في سياق غريب».

عاد حارس عرين يوفنتوس الإيطالي وأرسنال الإنجليزي السابق من اعتزاله في أكتوبر من العام الماضي ليحلّ بدلاً من الألماني مارك-أندريه تير شتيجن الذي كان قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن معظم الموسم الماضي.

سرعان ما أثبت تشيزني جدارته حارساً أساسياً بين الخشبات الثلاث، ليفضله مدربه الألماني هانزي فليك على الإسباني الشاب إينياكي بينيا.

لعب الحارس البولندي دوراً أساسياً في إحراز برشلونة للألقاب في الموسم المنصرم، فقاده للفوز بثلاثية الدوري وكأس الملك والكأس السوبر الإسبانية، في حين عاد تير شتيجن في الأسابيع الأخيرة.

من المرجح أن يكتفي تشيزني بدورٍ احتياطي خلف الكاتالوني جوان جارسيا الذي انضم إلى النادي في بداية فترة الانتقالات هذا الصيف قادماً من إسبانيول في صفقة وصلت قيمتها 31 مليون دولار (26.34 مليون يورو) لمدة 6 أعوام.

كما من شأن تمديد عقد تشيزني أن يطرح أكثر من علامة استفهام حيال مستقبل قائد «البلاوجرانا» تير شتيجن (33 عاماً) ويدفعه للرحيل، بعدما كان انضم إلى النادي عام 2014، وهو الناجي الأخير من فريق برشلونة الذي احرز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2015 بقيادة لويس إنريكي المدرب الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

يتقاضى الدولي الألماني راتباً مرتفعاً في برشلونة، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن النادي الذي يعاني من صعوبات مالية يرغب في توفير المال في هذا الصدد.