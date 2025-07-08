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الرياضة

المُهر «المقام» يستهدف سباق «جودمونت إنترناشونال»

المُهر «المقام» يستهدف سباق «جودمونت إنترناشونال»
8 يوليو 2025 12:30

عصام السيد (أبوظبي)

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«أومبودزمان» يطارد لقب «إكليبس» في «سانداون»

يثق المدرب إد ووكر بأنه اتخذ القرار الصائب بتجنب سباق «كورال- إكليبس» يوم السبت الماضي مع نجم الإسطبل، «المقام»، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويتطلع إلى مواجهة أفضل خيول المسافات المتوسطة في أوروبا لاحقاً هذا الموسم.
وكان «المقام» قد تفوق بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «أومبودزمان»، وصيف إكليبس، عندما فاز بسباق بريجادير جيرارد ستيكس من الفئة الثالثة في نهاية مايو، لكن قلة الأمطار منذ ذلك الفوز حالت دون مشاركته في السباقات.
ووصف ووكر سباق إكليبس في مضمار سانداون من الفئة الأولى بأنه سباق لم يكن مناسباً بسبب الظروف المناخية، وهو سعيد بانتظار فرصة مع «المقام»، الذي قد يشارك في سباق جودمونت إنترناشونال في يورك في أغسطس المقبل، إذا كانت ظروف الأرض في مصلحته.
ويُعدّ المهر «المقام» المنحدر من نسل «لوب دي فيجا» والفرس «تالمادا»، من أبرز المنافسين على لقب الفئة الأولى في فئة المسافات المتوسطة المفتوحة، وفقاً لموقع «تايم فورم للتصنيفات الدولية»، وحصل «المقام» على تصنيف 123 نقطة.

سباقات الخيول
أحمد بن راشد آل مكتوم
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