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الرياضة

«الشارقة الرياضي» يُنظم «عطلتنا غير» في دبا الحصن

«الشارقة الرياضي» يُنظم «عطلتنا غير» في دبا الحصن
9 يوليو 2025 10:30

فيصل النقبي (دبا الحصن) 
قام وفد من لجنة تقييم البرنامج الصيفي التابعة لمجلس الشارقة الرياضي بزيارة لنادي دبا الحصن، وذلك في إطار الجولات التقييمية لبرنامج «عطلتنا غير»، الذي يُقام ضمن فعاليات صيف الشارقة الرياضي 2025.
وكان في استقبال الوفد محمد عبدالله الطربان رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم، حيث تم تقديم عرض شامل عن أبرز الأنشطة المنفذة، والتي تنوعت بين الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية والورش التعليمية، بالإضافة إلى مشاركات النادي في الفعاليات الخارجية على مستوى الإمارة.
وأعرب الوفد عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم البرنامج، مشيداً بالتنظيم المتميز، وتنوع الأنشطة، ومدى تفاعل المشاركين، والاهتمام برفع مستوى جودة الحياة لدى النشء، من خلال أنشطة هادفة ومبتكرة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن حرص مجلس الشارقة الرياضي على متابعة أداء الأندية، وتقييم جودة البرامج المقدمة خلال النشاط الصيفي عطلتنا غير، بما يعزز من التكامل بين الأندية والمجلس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تنمية المهارات، وصقل المواهب، وتعزيز القيم الوطنية.

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