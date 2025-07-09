يوفنتوس مهتم بضم سانشو والتخلص من فلاهوفيتش!

روما (أ ف ب)

يسعى يوفنتوس، رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم المنصرم، إلى ضم الجناح الدولي الإنجليزي جايدون سانشو من مانشستر يونايتد، الذي توصّل إلى اتفاق مبدئي مع عملاق تورينو بخصوص قيمة الصفقة، وذلك وفق التقارير الإعلامية.

وأفادت صحيفة «إل كورييري ديلو سبورت» بأن سانشو يطالب براتب سنوي قدره 8 ملايين يورو، لكن يوفنتوس غير مستعد للذهاب إلى أبعد من 6 ملايين يورو للحصول على خدمات ابن الـ25 عاماً، الذي بات خارج حسابات «الشياطين الحمر» ومدربهم البرتغالي روبن أموريم.

وقالت الصحيفة إن سانشو يتقاضى حالياً 10 ملايين يورو كراتب سنوي ومستعد لتخفيضه إلى 8 ملايين، أي أكثر بثلاثة ملايين يورو من العرض الأولي، الذي قدمه يوفنتوس قبل أن يرفعه في عرضه الثاني إلى 6 ملايين بالإضافة إلى المكافآت المرتبطة بشروط معينة.

وبحسب التقارير الإعلامية، توصل يوفنتوس إلى اتفاق مبدئي مع يونايتد يحصل بموجبه الأخير على 25 مليون يورو من أجل التخلي عن جناحه الذي لعب الموسم الماضي بألوان تشيلسي على سبيل الإعارة.

وسجل لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق 5 أهداف مع 10 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها في مختلف المسابقات بقميص تشيلسي.

ويرتبط سانشو مع يونايتد بعقد حتى 2026 بعدما قدم إليه عام 2021 في صفقة ضخمة بلغت 98 مليون دولار في عام 2021، لكنه خيّب الآمال، ودخل في خلاف علني مع مدرب «الشياطين الحمر» السابق الهولندي إريك تن هاغ في بداية موسم 2023-2024، فأبعده عن الفريق قبل أن تتم إعارته إلى ناديه السابق دورتموند.

ارتدى قميص يونايتد مرة واحدة خلال موسم 2024-2025 في مباراة درع المجتمع في أغسطس، قبل انتقاله إلى تشيلسي.

وتتحدث وسائل الإعلام الإيطالية عن رغبة يوفنتوس الذي تعاقد مؤخراً مع المهاجم الكندي جوناثان ديفيد كلاعب حُر بعد انتهاء عقده مع ليل الفرنسي، في التخلي من عبء العام الأخير من عقد مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي سيصل إلى 12 مليون يورو من بعد اقتطاع الضرائب، بحسب العقد الذي يربطه بعملاق تورينو حتى صيف 2026.

وأفادت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» بأن ابن الـ25 عاماً مستعد للمخاطرة بالجلوس على مقاعد البدلاء أو حتى الاستبعاد عن الفريق الموسم المقبل من أجل أن يتقاضى الراتب السنوي، ومن ثمّ الرحيل عن «بيانكونيري» من دون مقابل بعد انتهاء عقده.

ويدافع فلاهوفيتش عن ألوان يوفنتوس منذ يناير 2022 بعدما انضم إليه من فيورنتينا في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 80 مليون يورو.

وخاض الصربي 145 مباراة بألوان «بيانكونيري» في كافة المسابقات، مسجلاً 58 هدفاً، بينها 43 في الدوري الإيطالي، لكن تزامن وجوده في تورينو مع تخبط يوفنتوس محلياً وقارياً، فاكتفى حتى الآن بإحراز لقب مسابقة الكأس عام 2024.

ولا يدخل الصربي ضمن مخططات المدرب الجديد الكرواتي إيغور تودور، الذي حلّ في مارس بدلاً من تياجو موتا.

وبحسب «جازيتا ديلو سبورت»، سيكون هناك اجتماع في الأيام القليلة المقبلة بين وكيل أعمل فلاهوفيتش والمدير العام الجديد الفرنسي داميان كومولي للتوصل إلى حل مشابه لما حصل مع فيديريكو كييزا، الذي وافق الصيف الماضي على الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي قبل أقل من عام على نهاية عقده مع النادي.