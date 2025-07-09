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الرياضة

الوصل يعزّز هجومه بـ«صفقة دنماركية»

الوصل يعزّز هجومه بـ«صفقة دنماركية»
9 يوليو 2025 14:11

 
دبي (الاتحاد)
أعلن نادي الوصل عن تعاقده مع البرازيلي ريناتو جونيورز، لتعزيز خط هجومه استعداداً للموسم المقبل، ويبلغ جونيورز من العمر 23 عاماً، وهو من المواهب التي شقت طريقها من بلاده البرازيل، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية الحقيقية في الدنمارك، وتحديداً فريق فيبورج، الذي قضى في صفوفه آخر عامين ونصف العام.
ويتميز المهاجم بطوله الفارع البالغ 190 سم، مما يجعله يشكل نقطة محورية في المقدمة في ضبط إيقاع خط الهجوم، وتوفير المساندة الهوائية لزملائه.
وبدأ «الإمبراطور» تحضيراته للموسم الجديد بقيادة المدرب لويس كاسترو، تمهيداً للسفر إلى هولندا اليوم الخميس لإقامة المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ويتخلله خوض عدد من المباريات الودية.

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