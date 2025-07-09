الذيد والحمرية والدفاع عن النفس أبطال المسابقات المائية

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، الذي يستمر لنهاية الشهر الجاري، شهد شاطئ الحيرة باقة من المسابقات المائية، نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 11 نادياً رياضياً ومتخصصاً، بحضور بخيت سعيد القرص مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، رئيس لجنة صيف الشارقة وأحمد السلمان مدير البرنامج وأعضاء اللجنة، وجمهور كبير استمتع بالمنافسة التي احتدمت بين المشاركين.

اشتملت الباقة على 4 مسابقات في التجديف الأرضي والسباحة وبناء القارب والكاياك، وفي التجديف الأرضي، فاز نادي الذيد بالمركز الأول، وجاء الحمرية وصيفاً، وكلباء ومليحة في المركز الثالث، وفي السباحة، فاز نادي الذيد بالمركز الأول، وجاء الحمرية وصيفاً، ومليحة ثالثاً، وفي الكاياك، جاء الحمرية في المركز الأول، والذيد وصيفاً، ومليحة ثالثاً، وفي بناء القارب، فاز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، وجاء البطائح وصيفاً، والشارقة للسيارات القديمة ثالثاً.