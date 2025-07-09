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الرياضة

الذيد والحمرية والدفاع عن النفس أبطال المسابقات المائية

الذيد والحمرية والدفاع عن النفس أبطال المسابقات المائية
9 يوليو 2025 15:30

الشارقة (الاتحاد)

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«الشارقة الرياضي» يُنظم «عطلتنا غير» في دبا الحصن

ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، الذي يستمر لنهاية الشهر الجاري، شهد شاطئ الحيرة باقة من المسابقات المائية، نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 11 نادياً رياضياً ومتخصصاً، بحضور بخيت سعيد القرص مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، رئيس لجنة صيف الشارقة وأحمد السلمان مدير البرنامج وأعضاء اللجنة، وجمهور كبير استمتع بالمنافسة التي احتدمت بين المشاركين.
اشتملت الباقة على 4 مسابقات في التجديف الأرضي والسباحة وبناء القارب والكاياك، وفي التجديف الأرضي، فاز نادي الذيد بالمركز الأول، وجاء الحمرية وصيفاً، وكلباء ومليحة في المركز الثالث، وفي السباحة، فاز نادي الذيد بالمركز الأول، وجاء الحمرية وصيفاً، ومليحة ثالثاً، وفي الكاياك، جاء الحمرية في المركز الأول، والذيد وصيفاً، ومليحة ثالثاً، وفي بناء القارب، فاز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، وجاء البطائح وصيفاً، والشارقة للسيارات القديمة ثالثاً.

 

الشارقة
الذيد
الحمرية
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
مجلس الشارقة الرياضي
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