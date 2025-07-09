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الرياضة

بوجاتشار ينتزع «القميص الأصفر» في «طواف فرنسا»

بوجاتشار ينتزع «القميص الأصفر» في «طواف فرنسا»
9 يوليو 2025 20:28

 
مراد المصري (أبوظبي)

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انفرد تادي بوجاتشار، نجم فريق الإمارات -إكس آر جي للدراجات الهوائية، بصدارة الترتيب العام في النسخة الـ 112 من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس»، ليحصل على «القميص الأصفر» الذي يرتديه صاحب المركز الأول في الجولة السادسة المقبلة بداية من الغد، وذلك بعدما حقق وصافة المرحلة الخامسة التي أقيمت اليوم، وكانت مخصصة للسباق الفردي ضد الزمن.
وواصل بوجاتشار، حامل اللقب أداءه القوي لليوم الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الرابعة، وهذه المرة انطلق بأقصى سرعته لينهي الجولة الخامسة بزمن وقدره 36 دقيقة و58 ثانية، بفارق 16 ثانية عن صاحب المركز الأول رمكو أفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب البلجيكي.
وعلى صعيد الترتيب العام، يتقدم بوجاتشار بزمن وقدره 17 ساعة و22 دقيقة و58، وسط مطاردة من أفينبول تحديداً، الذي يبتعد عنه حالياً بفارق 42 ثانية، فيما تراجع ماثيو فان دير بول المتصدر السابق، إلى المركز السادس بفارق دقيقة و28 ثانية عن بوجاتشار.
ولم يكتفِ بوجاتشار بتصدر الترتيب العام على صعيد التوقيت الزمني والحصول على القميص الأصفر، وإنما أيضاً يتصدر الترتيب العام على صعيد «القميص الأخضر» للترتيب وفق النقاط بإجمالي 97 نقطة، و«القميص المنقط» لصاحب أفضل أداء في المسارات الجبلية، بإجمالي 5 نقاط لحد الآن.

تادي بوجاتشار
الدراجات الهوائية
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