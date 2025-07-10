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الرياضة

مواهب «السلة» في «عطلتنا غير» بالحمرية

مواهب «السلة» في «عطلتنا غير» بالحمرية
10 يوليو 2025 15:30

 
الشارقة (الاتحاد)
قام عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، بمتابعة مجموعة من مواهب كرة السلة ضمن فعاليات صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» في نادي الحمرية، وتابع رفقة حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وسلطان الشامسي، أمين السر العام، جانب من مباريات اللعبة.
وتعرّف الفردان على مجموعة من المواهب الواعدة في اللعبة من منتسبي «عطلتنا غير»، والذين يندرجون ضمن خطة اكتشاف المواهب وصقلها، التي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع لجان الألعاب الرياضية في النادي.
أشاد عبداللطيف الفردان بالتنظيم المتميز للبرنامج الصيفي في نادي الحمرية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس رؤية مجلس الشارقة الرياضي في تقديم تجربة صيفية مثمرة وملهمة لأبناء الإمارة.

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