منتخبنا للجوجيتسو يستعد للمشاركة في الألعاب العالمية



أبوظبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2025 التي تستضيفها مدينة تشنجدو في الصين خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس، وسط تطلعات كبيرة لتكرار الإنجاز المميز الذي حققه في النسخة الماضية بالولايات المتحدة 2022، وتعزيز ريادته على خريطة رياضة الجوجيتسو العالمية.

ويمثّل المنتخب في هذا الاستحقاق الدولي كل من محمد السويدي (69 كجم)، ومهدي العولقي (77 كجم)، وسعيد الكبيسي (85 كجم)، وأسماء الحوسني (52 كجم)، وشمسة العامري (57 كجم)، وشما الكلباني (63 كجم).

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «تعكس المشاركة في بطولة كبرى بحجم دورة الألعاب العالمية الحضور المتنامي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية على الساحة الدولية، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة التي وفّرت البيئة المثالية لصناعة الأبطال وتمكينهم من المنافسة في أبرز البطولات العالمية».

وأضاف: «يستعد أبناؤنا للانضمام إلى برنامج تحضيري متكامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن معسكرات تدريبية داخل وخارج الدولة، بالإضافة إلى حصص فنية وبدنية مكثّفة تهدف إلى الوصول بهم إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق البطولة».

وأكّد لاعب المنتخب الوطني محمد السويدي الذي ينافس في فئة وزن 69 كجم أنّ تمثيل الدولة في هذا الحدث العالمي يُعد لحظة تاريخية في مسيرته الرياضية، قائلاً: «ندخل هذه البطولة بكل ما نملك من عزيمة وإصرار، وهدفنا أن نكون على قدر تطلعات الوطن. نقدّر حجم المسؤولية المترتبة علينا، لكننا على يقين بأن العمل الجاد والدعم الكبير الذي نحظى به سيقودنا إلى تحقيق النتائج المرجوّة».

وقدّم منتخب الجوجيتسو أداءً استثنائياً في دورة الألعاب العالمية الماضية التي أقيمت في مدينة برمنجهام الأميركية عام 2022، ونجح في حصد خمس ميداليات ملوّنة، من بينها ذهبيتان للبطل فيصل الكتبي في وزن 85 كجم والوزن المفتوح، وفضية لمحمد السويدي في وزن 69 كجم، إضافة إلى برونزيتين لشما الكلباني في وزن 63 كجم والوزن المفتوح. وقد شكّل هذا الإنجاز محطة تاريخية في مسيرة المنتخب، ورسّخ مكانة الدولة بين نخبة الدول المشاركة في البطولة.

وتُقام دورة الألعاب العالمية 2025 في تشنجدو – الصين خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس، بمشاركة نحو 5000 رياضي من 118 دولة، يتنافسون ضمن 34 رياضة متنوعة.