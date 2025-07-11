4 أندية تتأهل إلى «مونديال 2029»



معتز الشامي (أبوظبي)



تأهلت أربعة أندية إلى كأس العالم للأندية القادمة، قبل المباراة النهائية للبطولة الحالية، حيث يواجه سان جيرمان منافسه تشيلسي يوم الأحد، لإعلان أول بطل في الصيغة الجديدة للمسابقة في «نسخة 2025».

والفرق التي حجزت أماكنها هي سان جيرمان، بفضل فوزه على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكروز أزول المكسيكي، بفضل فوزه بكأس أبطال الكونكاكاف، مع تأمين بيراميدز المصري والأهلي السعودي مكانيهما أيضاً بفوزهما بدوري أبطال أفريقيا، ودوري أبطال آسيا على التوالي ، ويتم منح فريق من الدولة المضيفة مكاناً أيضاً، ولكن لا توجد أي تأكيدات رسمية حول المكان الذي تقام فيه بطولة 2029 حتى الآن.