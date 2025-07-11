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الرياضة

بعد قدوس.. توتنهام يقترب من صفقة جديدة

بعد قدوس.. توتنهام يقترب من صفقة جديدة
11 يوليو 2025 12:34

 
لندن (أ ف ب)

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عزز توتنهام الإنجليزي، المتوج بلقب مسابقة «يوروبا ليج» لكرة القدم، صفوفه بضم الجناح الغاني محمد قدوس قادماً من جاره وستهام في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ55 مليون جنيه إسترليني، وذلك وفق ما أعلن النادي اللندني، تزامناً مع الحديث عن توجهه أيضاً لضم المهاجم الدولي مورجان-جيبس وايت من نوتنجهام فوريست.
وقال توتنهام الذي أنهى الموسم المنصرم من الدوري الممتاز في المركز السابع عشر مباشرة، أمام الثلاثي الهابط إلى المستوى الثاني، ما دفعه إلى إقالة المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو، وتعيين الدنماركي توماس فرانك، في بيان «يُسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع محمد قدوس من وستهام يونايتد، بشرط الحصول على تصريح العمل».
وأضاف «وقع اللاعب الغاني الدولي عقداً طويل الأمد، وسيرتدي القميص رقم 20».
وبعدما بدأ مشواره الأوروبي في الدوري الدنماركي عام 2018 بدفاعه عن ألوان نورشيلاند، انضم قدوس إلى أياكس الهولندي، حيث تألق بين 2020 و2023، قبل الالتحاق بوستهام الذي خاض معه بالمجمل 80 مباراة في كافة المسابقات، مسجلاً 19 هدفاً، بينها 13 في الدوري الممتاز في 65 مباراة.
وأشارت شبكة «بي بي سي» إلى أن العقد الذي يربط ابن الـ24 عاماً بتوتنهام يمتد حتى 2031، مضيفة أن وستهام رفض الأسبوع الماضي عرضاً مقدماً من جاره بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، ما دفع الأخير لرفعه إلى 55 مليوناً، أي أقل من البند الجزائي الموجود في عقده وقدره 85 مليوناً.
إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن مهاجم نوتنجهام الدولي جيبس-وايت سيخضع للفحص الطبي تمهيداً لانتقاله إلى توتنهام في صفقة قدرها 82 مليون دولار.
وأشارت «بي بي سي» إلى أن توتنهام سيُفّعل البند الجزائي في عقد المهاجم البالغ 25 عاماً.
ورغم تقديمه أسوأ موسم له في الدوري منذ انطلاق «البريميرليج» عام 1992، ومنذ أن غادر دوري النخبة موسم 1976-1977، سيخوض «السبيرز» دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل نتيجة تتويجه بلقب «يوروبا ليج» على حساب مواطنه مانشستر يونايتد.
وارتبط اسم جيبس-وايت سابقاً بانتقال محتمل إلى مانشستر سيتي، بعدما لعب دوراً كبيراً في احتلال فوريست المركز السابع في الدوري الممتاز الموسم الماضي، مسجلاً 7 أهداف مع 10 تمريرات حاسمة في 34 مباراة.
وسيخسر نوتنجهام عنصراً أساسياً جديداً في حال قدر لجيبس-وايت الانضمام رسمياً إلى توتنهام، بعد أن تخلى عن جناحه السويدي أنتوني إيلانجا لمصلحة نيوكاسل مقابل 76 مليون دولار قبل أيام، وكان جيبس-وايت انضم إلى فوريست عام 2022 قادماً من ولفرهامبتون.

 

 

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