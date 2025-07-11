الهلال السعودي يفاوض مويس كين



روما (أ ف ب)

يسعى الهلال السعودي إلى مواصلة تعزيز صفوفه للموسم الكروي المقبل، من خلال ضم المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين من فيورنتينا، وذلك وفق ما أفادت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الرياضية.

وكشفت الصحيفة أن الهلال بدأ الخميس المفاوضات مع وكيل أعمال كين، أليساندرو لوتشي، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن، وأمامه حتى الثلاثاء لحسم المسألة، لأن بعد ذلك سيقفل موعد دفع البند الجزائي الموجود في عقد لاعب يوفنتوس السابق، وقدره 52 مليون يورو.

وأشارت «جازيتا ديلو سبورت» إلى أن كين رفض في وقت سابق عرضاً من الفريق السعودي الآخر القادسية يتقاضى بموجبه 15 مليون يورو، ما دفع الأخير إلى البحث عن بديل ووقع الخيار على المهاجم الدولي الإيطالي الآخر ماتيو ريتيجي بحسب التقارير، في صفقة سيحصل بوجبها فريقه أتالانتا على مبلغ يتراوح بين 65 و70 مليون يورو، واللاعب على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو.

وبعد فترة ثانية غير موفقة مع يوفنتوس الذي استعاد خدماته في صيف 2021 بعدما غادره عام 2019 إلى إيفرتون في مشوار تخللته إعارة لباريس سان جيرمان الفرنسي، أعاد كين اكتشاف نفسه الموسم الماضي بألوان فيورنتينا بتسجيله 19 هدفاً في الدوري الإيطالي، و25 في 44 مباراة ضمن المسابقات كافة.

وأفادت «جازيتا ديلو سبورت» بأن الهلال سيدفع لابن الـ25 عاماً راتباً سنوياً قدره 20 مليون يورو في عقد يمتد حتى 2029، لكن الفريق السعودي الذي ضم الخميس المدافع الفرنسي تيو هرنانديز من ميلان الإيطالي، يواجه منافسة من مانشستر يونايتد الإنكليزي المهتم بخدمات كين، وفق الصحيفة.

وفي حال انتقاله إلى الهلال، سيلعب كين تحدت قيادة مواطنه فيليبو إينزاجي الذي استلم مؤخراً مهمة الإشراف على الفريق السعودي، وقاده إلى ربع نهائي مونديال الأندية، حيث انتهى مشواره على يد فلوميننسي البرازيلي (0-2).