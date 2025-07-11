ألكاراز يعبر إلى نهائي ويمبلدون



لندن (رويترز)



استعاد الإسباني كارلوس ألكاراز المتوج بلقب ويمبلدون للتنس مرتين مستواه في اللحظات المهمة، ليتغلب 6-4 و5-7 و6-3 و7-6 على الأميركي تايلور فريتز، ويتأهل إلى نهائي البطولة للعام الثالث على التوالي.

وفرض ألكاراز، الذي يسعى للفوز بلقبه السادس في البطولات الأربع الكبرى، تفوقه في النهاية أمام فريتز الذي يتسم بالثبات في الأداء، لكن لم تكن أسلحته القوية كافية لتهديد المصنف الثاني تحت أشعة الشمس القوية في الملعب الرئيس.

ويلتقي ألكاراز في النهائي الأحد مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي بين المصنف الأول عالمياً يانيك سينر ونوفاك ديوكوفيتش الحائز على 24 لقباً في البطولات الكبرى.

وكسر فريتز إرسال ألكاراز للمرة الأولى والوحيدة ليحسم المجموعة الثانية لمصلحته بعد تراجع مستوى اللاعب الإسباني، لكن حامل اللقب استعاد السيطرة سريعاً وكسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الثالثة، ثم نجح في حسم الفوز عبر شوط فاصل مثير.