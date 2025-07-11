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الرياضة

إقبال كبير على السباق المجتمعي في الفجيرة

إقبال كبير على السباق المجتمعي في الفجيرة
11 يوليو 2025 22:15

 

الفجيرة (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الرياضة للجميع، عن وجود إقبال كبير من جميع فئات المجتمع على المشاركة في السباق المجتمعي سيتي سنتر الفجيرة يوم 20 يوليو الجاري، الذي يقام بدعم وزارة الرياضة، وترسيخاً لدورها المحوري في تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.
وأكد سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، أن نجاح الفعالية السابقة في سيتي سنتر الزاهية بوجود 450 مشاركاً ومشاركة، يؤكد التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الرياضية، والتعاون المثمر مع مجلس الشارقة الرياضي، انطلاقاً من أهمية استدامة النشاط الرياضي، وتحفيز جميع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية.
وأثنى العاجل على الدعم والاهتمام من وزارة الرياضة، وحرصها على المساهمة الفاعلة، في الأنشطة والبرامج المجتمعية، بما يرسخ دورها الاستراتيجي في نجاح المبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحادات المجالس الرياضية في مختلف أنحاء الدولة مع المبادرات الرياضية.
ومن المقرر أن تستمر سباقات الجري المجتمعية في مختلف أرجاء الدولة خلال الفترة المقبلة، وذلك في كل من سيتي سنتر عجمان يوم 27 يوليو، وسباق جري المنارة يوم 3 أغسطس في رأس الخيمة، وسباق صحاري مول بالشارقة يوم 17 من الشهر ذاته، وسباق جري إرادة في سيتي سنتر مردف بدبي يوم 18 أكتوبر المقبل.

الرياضة للجميع
لجنة الرياضة للجميع
سباق الجري
إمارة الفجيرة
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