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الرياضة

كاش وجلاسبول يُتوجان بـ «الزوجي» في ويمبلدون

كاش وجلاسبول يُتوجان بـ «الزوجي» في ويمبلدون
12 يوليو 2025 18:43

 
لندن (رويترز)

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فاز المصنفان الخامسان جوليان كاش ولويد جلاسبول بلقب زوجي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس، وهو لقبهما الأول في البطولات الأربع الكبرى معاً، وذلك بعد تغلبهما على الثنائي رينكي هيجيكاتا ودافيد بيل 6-2 و7-6 في النهائي.
وأصبح كاش وجلاسبول، بطلا كوينز وإيستبورن، أول ثنائي بريطاني يفوز بالكأس في نادي عموم إنجلترا منذ عام 1936، عندما تغلب بات هيوز وريموند توكي على مواطنيهما تشارلز هير وفرانك وايلد في النهائي.
وحقق الثنائي البريطاني انطلاقة قوية استغلا فيها شوط إرسال سيئ من بيل، وتمكنا من الفوز بالمجموعة الافتتاحية بأقل مهجود، ليثيرا حماس الجماهير على الملعب الرئيسي المشمس.
وأنقذ الثنائي الأسترالي الهولندي هيجيكاتا وبيل نقطة كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية، وفرضا الضغط في الشوط الرابع، لكن منافسيهما كانا على قدر المهمة وتقدما 4-2.
وتعادل هيجيكاتا وبيل، اللذان شاركا في البطولة بدلاء، ونجحا في إنقاذ نقاط المباراة في أول دورين، بعد ثمانية أشواط، قبل أن يرفع كاش وجلاسبول المستوى في الشوط الفاصل لينتصرا ويشعلا احتفالات ضخمة.

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ويمبلدون
التنس
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