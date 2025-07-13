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الرياضة

«بطل جديد» لكأس العراق

«بطل جديد» لكأس العراق
13 يوليو 2025 08:30

بغداد (أ ف ب) 

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تأهل زاخو ودهوك إلى المباراة النهائية لكأس العراق في كرة القدم، بعد تغلبهما على الشرطة، حامل لقب الموسم الماضي، ووصيفه القوة الجوية.
وتشهد النسخة الثانية والثلاثون من كأس العراق ولادة بطلٍ جديد يتوج للمرة الأولى، إذ لم يسبق لفريقي زاخو ودهوك من قبل أن تُوجا بلقب الكأس في وقت يعد الزوراء صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب البطولة لـ «16 مرة».
وجاء فوز دهوك على القوة الجوية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تمكن زاخو من إقصاء الشرطة بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي من المباراة بالتعادل من دون أهداف.

العراق
دهوك
فريق زاخو
الشرطة
القوة الجوية
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