هل يصبح سان جيرمان الأفضل في التاريخ بـ «السباعية الممكنة»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



أمام باريس سان جيرمان فرصة فريدة، من خلال الفوز بجميع الألقاب السبعة الممكنة في موسم واحد، ليصبح أول نادٍ يحقق هذا الإنجاز، وبقيادة لويس إنريكي، حصد الباريسيون 4 ألقاب، ويحتاجون إلى 3 انتصارات لإكمال أحد أكثر المواسم التاريخية على الإطلاق.

وبدأت الرحلة بكأس السوبر الفرنسية، على حساب موناكو 1-0، وحسم الفريق لقب الدوري الفرنسي، قبل 6 مباريات من نهاية الموسم، وهيمن على كأس فرنسا بفوزه على ريمس 3-0، وأبهر الجميع في دوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق على إنتر ميلان 5-0 في النهائي.

التحدي الآن هو كأس العالم للأندية، حيث يواجه سان جيرمان منافسه تشيلسي اليوم على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وبالتالي الفوز على الفريق اللندني يُمثّل لقبه الخامس هذا العام وبعد ذلك، يخوض كأس السوبر الأوروبي أمام توتنهام «بطل الدوري الأوروبي»، وكأس الإنتركونتيننتال، مع العلم أن منافسه لم يُحدّد بعد.

حذّر إنريكي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة النهائية أمام تشيلسي، وقال: «لن تكون مباراة سهلة، من يظن أنها ستكون نزهة، وهو لا يعرف المنافس جيداً، وتطور الفريق كثيراً تحت قيادة إنزو ماريسكا».

وأشاد المدرب الإسباني بأسلوب لعب «البلوز»، مقارناً إياه بأسلوبه والذي يعتمد على الضغط العالي، والاستحواذ الهجومي، ووحدة متماسكة تضم لاعبين بارزين مثل إنزو فرنانديز، وكول بالمر، والمهاجم الصاعد جواو بيدرو.

من جانب سان جيرمان، كان لنجوم مثل ديمبيلي، وكفاراتسخيليا، ودويه، وثلاثي وسط قوي مكون من فابيان رويز، وفيتينيا، وجواو نيفيس، دور حاسم، ونجح عمالقة فرنسا بالفعل في إقصاء منافسين كبار مثل أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبايرن ميونيخ، خلال البطولة، ما يثبت أنهم بنوا هوية جماعية تتجاوز التألق الفردي.

وإذا نجح سان جيرمان في الفوز بجميع الألقاب السبعة، فلن يصنع التاريخ في كرة القدم الأوروبية فحسب، بل يُرسّخ مكانته بين أكثر الفرق هيمنةً على مر العصور، وقد يُخلّد موسم 2025 باعتباره العصر الذهبي لسان جيرمان.