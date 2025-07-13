سان جيرمان وتشيلسي.. «3 تحديات فردية» تستحق المشاهدة

معتز الشامي (أبوظبي)

تشهد كأس العالم للأندية 2025، اليوم، المباراة النهائية، بمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا مع تشيلسي عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وقد تحدد المواجهات الفردية بين ثلاثة لاعبين، مصير هذه المباراة النهائية التاريخية في ظل نظام البطولة الجديد، الذي يضم 32 فريقاً.

وبرز تريفو تشالوبا لاعب تشيلسي بهدوء باعتباره صخرة دفاعية لـ «البلوز» في عام 2025.

بعد عودته من الإعارة إلى كريستال بالاس، أثار اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً الإعجاب بهدوئه وتمريراته المثالية للكرة، حيث أكمل جميع التمريرات الـ 54 في الفوز 2-0 في نصف النهائي على فلومينينسي، ولكن الإنجليزي يواجه الآن اختباره الأصعب حتى الآن ضد عثمان ديمبلي، الجناح المتفجر لفريق باريس سان جيرمان، والذي عاد من الإصابة في الوقت المناسب للتألق في جولات خروج المغلوب.

ودخل ديمبلي كبديل ليسجل في مرمى بايرن ميونيخ في ربع النهائي قبل أن يتألق في فوز برشلونة 4-0 على ريال مدريد، حيث خاض مباراته الأولى كأساسي وأزعج الدفاع الإسباني بسرعته ومهارته المتواصلة.

وسيكون خط الوسط «منطقة حرب»، حيث يتواجه إنزو فرنانديز وفيتينيا في قلب فريقيهما، إنزو محركٌ لا يكل لتشيلسي، يُسيطر على إيقاع اللعب بشراسة وإلحاح.

ومن ناحية أخرى، يُضفي فيتينيا دقة فائقة وهدوءاً على إيقاع خط وسط باريس سان جيرمان، لقد قطع اللاعب البرتغالي الدولي مسافة 69.4 كيلومتر خلال البطولة، أكثر من أي لاعب آخر، حيث قام بتفكيك الهجمات من خلال التمركز الذكي، مع الحفاظ على الاستحواذ على الكرة من خلال التمريرات الدقيقة.

بعد انضمامه من برايتون، ترك المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بصمته فوراً بتسجيله هدفين ضد فلومينينسي في نصف النهائي، ويتميز بسرعته ومهاراته الفنية وقدرته على التسديد أمام المرمى، وقد أضافت حركته بعداً جديداً لخط هجوم تشيلسي.

ولكن في النهائي، سيُراقبه ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان المخضرم وقائده الدفاعي، يُضفي قلب الدفاع المخضرم على الفريق الفرنسي قدرة عالميةً على قراءة المباراة وقيادة الفريق، وقد تُحدد مواجهته مع بيدرو مصير باريس سان جيرمان.