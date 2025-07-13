الإثنين 14 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان وتشيلسي.. «3 تحديات فردية» تستحق المشاهدة

سان جيرمان وتشيلسي.. «3 تحديات فردية» تستحق المشاهدة
13 يوليو 2025 11:00

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
تشيلسي بطل «مونديال الأندية»
«مونديال الأندية» يرفع مبيعات سان جيرمان 744%

تشهد كأس العالم للأندية 2025، اليوم، المباراة النهائية، بمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا مع تشيلسي عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وقد تحدد المواجهات الفردية بين ثلاثة لاعبين، مصير هذه المباراة النهائية التاريخية في ظل نظام البطولة الجديد، الذي يضم 32 فريقاً.
وبرز تريفو تشالوبا لاعب تشيلسي بهدوء باعتباره صخرة دفاعية لـ «البلوز» في عام 2025.
بعد عودته من الإعارة إلى كريستال بالاس، أثار اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً الإعجاب بهدوئه وتمريراته المثالية للكرة، حيث أكمل جميع التمريرات الـ 54 في الفوز 2-0 في نصف النهائي على فلومينينسي، ولكن الإنجليزي يواجه الآن اختباره الأصعب حتى الآن ضد عثمان ديمبلي، الجناح المتفجر لفريق باريس سان جيرمان، والذي عاد من الإصابة في الوقت المناسب للتألق في جولات خروج المغلوب.
ودخل ديمبلي كبديل ليسجل في مرمى بايرن ميونيخ في ربع النهائي قبل أن يتألق في فوز برشلونة 4-0 على ريال مدريد، حيث خاض مباراته الأولى كأساسي وأزعج الدفاع الإسباني بسرعته ومهارته المتواصلة.
وسيكون خط الوسط «منطقة حرب»، حيث يتواجه إنزو فرنانديز وفيتينيا في قلب فريقيهما، إنزو محركٌ لا يكل لتشيلسي، يُسيطر على إيقاع اللعب بشراسة وإلحاح.
ومن ناحية أخرى، يُضفي فيتينيا دقة فائقة وهدوءاً على إيقاع خط وسط باريس سان جيرمان، لقد قطع اللاعب البرتغالي الدولي مسافة 69.4 كيلومتر خلال البطولة، أكثر من أي لاعب آخر، حيث قام بتفكيك الهجمات من خلال التمركز الذكي، مع الحفاظ على الاستحواذ على الكرة من خلال التمريرات الدقيقة.
بعد انضمامه من برايتون، ترك المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بصمته فوراً بتسجيله هدفين ضد فلومينينسي في نصف النهائي، ويتميز بسرعته ومهاراته الفنية وقدرته على التسديد أمام المرمى، وقد أضافت حركته بعداً جديداً لخط هجوم تشيلسي. 
ولكن في النهائي، سيُراقبه ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان المخضرم وقائده الدفاعي، يُضفي قلب الدفاع المخضرم على الفريق الفرنسي قدرة عالميةً على قراءة المباراة وقيادة الفريق، وقد تُحدد مواجهته مع بيدرو مصير باريس سان جيرمان.

تشيلسي
باريس سان جيرمان
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
13 يوليو 2025
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
علوم الدار
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025
فلسطينيات ينتظرن استلام أكياس طحين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي عند نقطة مياه
اليوم 01:24
أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يترقبون تدخلاً أميركياً لإنعاش المفاوضات
اليوم 01:24
شرطي ينتظر أحد السكان أثناء إخلاء بلدة كوستيانتينيفكا الأوكرانية الحدودية (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©