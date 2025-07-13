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الرياضة

سالم عبدالرحمن يشارك في مهرجان بيل الدولي للشطرنج

سالم عبدالرحمن يشارك في مهرجان بيل الدولي للشطرنج
13 يوليو 2025 14:30

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في النسخة 58 من مهرجان بيل الدولي في سويسرا خلال الفترة من 12 إلى 24 يوليو الجاري، ويعد المهرجان ثاني أقدم حدث للشطرنج في أوروبا.
ويدخل سالم في نسخة 2025 حاملاً ذهبية النسخة الماضية لأساتذة الشطرنج، وهو ما يضعه في قائمة النخبة، حيث يشارك ممثل الإمارات في مسابقات الكلاسيك والخاطف والسريع، على مستوى الأساتذة.
وأكد فيصل الحمادي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن مشاركة سالم عبدالرحمن في هذه النسخة، تختلف عن النسخ الماضية، كونه حامل اللقب، بعدما حصل على لقب النسخة الماضية، وهو ما يزيد من المنافسة بين الأبطال المشاركين، كما يأتي سالم في التصنيف السادس بالبطولة برصيد 2627 نقطة، ويتصدر تصنيف بطولة الأساتذة الهندي أرافيند تشيثامبارام (2749) نقطة، والثاني الفيتنامي لي كوانج ليم (2729) نقطة، والثالث الألماني فريدريك سفين (2671) نقطة، والرابع الروسي فولودار مورزين (2658) نقطة، والخامس البولندي رادوسلاف فويتازيك (2651 نقطة)، وتمثل البطولة فرصة أمام بطلنا الذهبي للتألق من جديد والمنافسة على لقب البطولة.
وأضاف: «المهرجان الدولي يعد من أقدم 3 مهرجانات للعبة في أوروبا ودائماً ما يكون مقصداً للنجوم وأبطال الشطرنج في العالم، والمكاسب كثيرة لبطلنا سالم عبدالرحمن، الذي استعد للحدث بشكل جيد من خلال خطة إعداد مستمرة منذ فترة، ولديه أيضاً برنامج إعداد يسير عليه ليس فقط للمشاركة في المهرجان، بل التجهيز للمشاركة في كل البطولات المقبلة، ونأمل أن يعود ممثل الإمارات بإنجاز جديد للعبة يضاف إلى إنجازات الرياضة الإماراتية، وإن كان وجوده ضمن قائمة النخبة يؤكد قيمة الشطرنج الإماراتي عالمياً».

الشطرنج
سالم عبدالرحمن
سويسرا
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
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