الأهلي يغلق ملف رحيل وسام أبوعلي



القاهرة (د ب أ)



أعلن النادي الأهلي المصري بشكل رسمي إغلاق ملف رحيل الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق، وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، إن قطاع الكرة قرر استمرار اللاعب وفقاً لتعاقده مع النادي الممتد حتي 2029.

وأضاف أن النادي تلقى عرضاً من كولومبوس كرو بدأ من 4 ملايين دولار ووصل إلى 25. 5 مليون دولار، إلى جانب 750 ألف دولار إضافية مع 10 % من عائد البيع، ليرد الأهلي بأن المقابل أقل من المنتظر.

وتابع الأهلي أن القيمة المالية يجب ألا تقل عن 5. 9 مليون دولار مع 5. 2 مليون دولار إضافات، مشيراً إلى أن فترة المفاوضات طالت دون حسم، وفي الوقت الذي يستعد فيه الفريق لبدء معسكره الصيفي في تونس استعداداً للموسم الجديد، حدد يوم 10 من الشهر الجاري موعداً لتلقي الرد النهائي بخصوص القيمة المالية دون أن ي تلقى أي رد من النادي الأميركي.