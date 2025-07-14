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الرياضة

«الرياضات الإلكترونية» يبحث ترتيبات الدوري وتطوير المنتخبات

«الرياضات الإلكترونية» يبحث ترتيبات الدوري وتطوير المنتخبات
14 يوليو 2025 14:00

الشارقة (الاتحاد)

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عقدت اللجنة الفنية في اتحاد الرياضات الإلكترونية اجتماعاً في مقره بإمارة الشارقة، بحضور سعيد علي الطاهر الأمين العام، وإبراهيم يوسف خوري، رئيس اللجنة الفنية، وعضوي اللجنة محمد مبارك وعبدالولي الأنصاري، إلى جانب أحمد جمال السكرتير التنفيذي للاتحاد.
استعرض الاجتماع أبرز محاور خطة الاتحاد للفترة المقبلة، حيث تم بحث الترتيبات الخاصة بإطلاق الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية، ودوري السيدات للرياضات الإلكترونية في عدد من الألعاب المعتمدة، والمقرر انطلاقهما في سبتمبر المقبل، ضمن جهود الاتحاد لتعزيز التنافسية، وتوسيع قاعدة المشاركين في مختلف الفئات.
كما ناقش المجتمعون ملفات المشاركات الخارجية المرتقبة، وآليات تطوير أداء المنتخبات الوطنية، من خلال برامج تدريبية ومشاركات استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني للرياضيين، وضمان تمثيل الدولة بصورة مشرّفة في المحافل الإقليمية والدولية.
قال سعيد علي الطاهر: «يأتي هذا الاجتماع في إطار حرصنا على مواصلة البناء المؤسسي والفني لرياضاتنا الإلكترونية، وتعزيز حضورها محليا ودوليا، وإن إطلاق بطولات موسمية منظمة وتوسيع المشاركة النسائية يمثلان خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في هذا القطاع المتنامي، وتوفير بيئة احترافية تسهم في صقل المواهب، وتمكينها من المنافسة على أعلى المستويات».
وأكد إبراهيم يوسف خوري، أهمية الدور المحوري للجنة في وضع الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لتطوير المنظومة، قائلاً: «نعمل بشكل مستمر على تطوير اللوائح الفنية وبناء مسارات واضحة للبطولات والمنتخبات الوطنية، بما يواكب تطلعات الاتحاد ويخدم مستقبل الرياضات الإلكترونية في الدولة، ونسعى إلى تأسيس بيئة تنافسية عادلة ومحترفة ترتكز على اكتشاف المواهب ودعم الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات».

الرياضات الإلكترونية
الشارقة
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