مدرب سينر عن منافسته مع ألكاراز: الأفضل لم يأتِ بعد



لندن (د ب أ)



قال مدرب الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً وحامل لقب فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس، إن الأفضل لم يأتِ بعد بالنسبة للاعبه والإسباني كارلوس ألكاراز، وفاز سينر في قمة أخرى على صدارة التنس العالمي للرجال، ونجح في الثأر من الهزيمة المؤلمة التي تلقاها من ألكاراز في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» منذ خمسة أسابيع، وذلك من خلال الفوز بأول لقب له في ويمبلدون.

ونجح المصنف الأول عالميا في تدارك تأخره في المجموعة الأولى ليفوز على ألكاراز 6/4 و4/6 و4/6 و4/6، لينهي سلسلة دامت لـ24 مباراة بدون هزيمة للنجم الإسباني، كما حرمه من فرصة تحقيق اللقب الثالث على التوالي في البطولة.

وتقاسم سينر وألكاراز آخر سبع بطولات كبرى فيما بينهما، حيث حقق اللاعب الإيطالي أربعة ألقاب مقابل خمسة لمنافسه. وقال الأسترالي دارين كاهيل، الذي سبق له تدريب سينر لمدة ثلاثة أعوام، كما سبق له تدريب نجوم عدة في عالم التنس، مثل مواطنه ليتون هيويت والأميركي أندري أجاسي والرومانية سيمون هاليب: «كان نهائي رولان جاروس واحداً من أفضل المباريات التي رأيتها في 25 عاماً من التدريب واللعب».

وأضاف: «إنها منافسة رائعة بالفعل، وأعتقد أنها ستزداد روعة لكلا اللاعبين اللذين يتحديان بعضهما البعض». وتابع كاهيل: «أعتقد أن هناك لاعبين شباباً يحاولون شق طريقهم بنجاح؛ لذلك لن تكون مجرد منافسة ثنائية، وهو أمر نتطلع إليه بحماس». وأوضح: «أتمنى أن يحظوا بـ10 أو 15 عاما رائعة، وأن يكون هناك الكثير من المباريات التنافسية الرائعة».



